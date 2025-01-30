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АНАЛІТИКА

Гендиректор Microsoft визнав, що у стартапі DeepSeek є кілька справжніх інновацій

14:16 30.01.2025 |

Новини IT

 

Гендиректор Microsoft Сатья Наделла заявив, що в китайського стартапу DeepSeek, який займається штучним інтелектом, є кілька справжніх інновацій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

«У DeepSeek є кілька справжніх інновацій. Очевидно, що тепер усе стає «товарним» і це буде широко використовуватися», - сказав Наделла під час телефонної розмови з інвесторами після звіту Microsoft про квартальні результати компанії в середу.

За його словами, Microsoft використовувала своє програмне забезпечення, щоб досягти кращої продуктивності та економії коштів від кожного нового покоління моделей на основі штучного інтелекту та ШІ-обладнання.

«Ми вже багато років спостерігаємо значне підвищення ефективності як у навчанні, так і в висновках», - сказав він.

Наделла додав, що Microsoft виконала велику роботу в ході партнерства з OpenAI, і, за його словами, «недостатньо випустити найкращу нову ШІ-модель».

Microsoft все ще планує витратити 80 мільярдів доларів на центри обробки даних у цьому фінансовому році, щоб допомогти корпорації задовольнити попит клієнтів на її продукти на основі штучного інтелекту.

Як повідомляв Укрінформ, американські компанії Microsoft та OpenAI проводять розслідування щодо можливого несанкціонованого отримання даних технологій від розробника ChatGPT групою, пов'язаною з китайським стартапом у галузі штучного інтелекту DeepSeek.

Китайський стартап DeepSeek зі своєю моделлю генеративного штучного інтелекту DeepSeek-V3 випередив у Сполучених Штатах свого конкурента ChatGPT і став найпопулярнішим безплатним застосунком, доступним в американському Apple App Store.

DeepSeek став першим стартапом, який отримав високі оцінки від технологічної індустрії США за рівень продуктивності, що відповідає і навіть перевершує найсучасніші американські моделі штучного інтелекту.
 

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