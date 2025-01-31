Відсторонення Порошенка від роботи у ВР: запахло виборами?

Богдан Яременко

Парламентський комітет з питань регламенту рекомендував депутатам тимчасово відсторонити лідера опозиційної партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка від участі у роботі Верховної Ради. Відповідне рішення комітет ухвалив у четвер, 30 січня. Про це йдеться у повідомленні на сайті комітету.

Відсторонити Порошенка "за хамські висловлювання у формі матюків"

Заяву на Петра Порошенка написав голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв. Відповідну ініціативу підтримали шість народних депутатів, троє утрималися, проти виступив один.

Порошенку хочуть заборонити тимчасово відвідувати засідання парламенту через нецензурні слова, які він начебто сказав у приватній розмові депутату від "Слуги народу". В анотації до висновку регламентного комітету йдеться про те, що 19 грудня 2024 року під час пленарного засідання Верховної Ради України народний депутат України Петро Порошенко "дозволив собі ганебні, хамські висловлювання у формі матюків на адресу народного депутата Богдана Яременка".

Комітет рекомендує Верховній Раді "без обговорення прийняти рішення про позбавлення народного депутата України Петра Порошенка права брати участь в одному пленарному засіданні Верховної Ради і довести це рішення до відома виборців через газету "Голос України".

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До чого тут дрони, Бойко і депутати "Слуги народу"?

Йдеться про інцидент, що стався ще в грудні минулого року. Тоді Порошенко начебто вилаявся в бік депутата з фракції "Слуга народу" Богдана Яременка. Перед цим Верховна Рада голосувала про виключення голови депутатської групи "Платформа за життя та мир" Юрія Бойка з комітету з прав людини після його скандальних заяв. Депутати не змогли виключити Бойка з комітету з першого разу, бо на це не вистачило голосів.

Під час першого голосування за виключення Бойка, як написала тоді народна депутатка з фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, Порошенко був "відсутній", хоча перед цим на засіданні був. Як повідомляє видання "Главком", Порошенко пояснив свою відсутність тим, що їздив передавати дрони для ЗСУ. За інформацією "Главком", депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко, у свою чергу, запитав Порошенка, чи не міг хтось інший, а не він передати бійцям дрони. На це зауваження Порошенко начебто й відповів лайкою.

"Можливо він може посилати нах свого водія, прес-секретаря, піарників, усіх членів своєї фракції - він їм платить, то ж якщо вони згодні терпіти, - будь ласка. Мене не може", - написав після засідання регламентного комітету Яременко на своїй сторінці у Facebook.

Опозиція обурена відношенням провладної партії до свого лідера

Верховна Рада поки що не проголосувала за відсторонення Порошенка від участі у засіданнях Верховної Ради. Але "Європейська солідарність" вже заявила про політичний тиск та переслідуванням опозиції. "Слуги й ОПЗЖ будуть нести відповідальність за провал євроінтеграції. Бо ЄС ніколи не відкриє переговорні кластери країні, в якій опозицію позбавляють на півроку права засідати в ВР. Це точно не Білорусія? Не Росія? Не Грузія? Бо почерк влади дуже схожий", - написала у Telegram співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

Депутат з фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко назвав рішення регламентного комітету "відвертим переслідуванням опозиції". "Це рішення може обернутись дуже поганою історією. Ви зараз шкодите не окремому політику - ви шкодите всій країні", - звернувся Гончаренко до депутатів регламентного комітету Ради, оприлюднивши свою заяву у Telegram.

Зачистка політичного поля від конкурентів під вибори?

Експерти вважають, що політики почали активно готуватися до виборів. Доцент Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, політолог Ігор Рейтерович припускає, що, хоча поки що нічого не вказує на закінчення війни й наявність реальної можливості провести вибори, представники влади намагаються зачистити політичне поле від конкурентів на можливих повоєнних виборах.

"Ми спостерігаємо у влади останнім часом намагання готуватися до виборів у дуже примітивний спосіб - наперед по максимуму випалити поле, на якому будуть відбуватися вже вибори повоєнні для того, щоб в них була там мінімальна конкуренція", - сказав Рейтерович у коментарі DW. Разом з тим він наголошує, що політики використовують досить примітивні способи, забуваючи про політичну відповідальність. "Була купа історій, коли й інші депутати вживали нецензурну лайку і їх ніхто не відстороняв. Депутат є носієм представницького мандату, який йому надали виборці і його відсторонювати не можна, бо таким чином відсторонюють людей, які йому делегували ці повноваження", - каже Рейтерович.

Політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян наголошує, що від цієї ситуації з відстороненням від відвідувань засідань у Верховній Раді Петро Порошенко тільки виграє. "Провладні депутати роблять ведмежу послугу для влади. Таким чином від цього не виграє ніхто, окрім персонально Порошенка і його політичної сили, оскільки це привертає до нього увагу і це фіксує його в статусі ключового опозиціонера через всю недолугість ситуації та звинувачень. Саме відсторонення точно буде оскаржено в суді і трактуватиметься, як перешкоджання депутатській діяльності. Але в повітрі запахло виборами, і відповідно ціла низка акторів починає діяти саме за електоральною логікою, незважаючи ні на що", - зауважив Саакян.

Як наголошують експерти, з огляду на такі дії виникають запитання до пріоритетів українських політиків у часи війни.