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Нідерланди допоможуть у підготовці понад 20 українців для обслуговування F-16
23:49 31.01.2025 |
Міністерство оборони Нідерландів візьме участь у підготовці 26 українців, які будуть обіймати посади так званих керівників екіпажу літаків F-16.
Про це повідомила пресслужба оборонного відомства країни, пише "Європейська правда".
Як зазначили у Міноборони країни, навчання відбуватиметься на авіабазі і триватиме до кінця квітня. Де розташована ця авіабаза, не уточнюється.
Повідомляється, що технічні фахівці несуть відповідальність за винищувачі перед вильотом і після повернення на базу.
"Відповідальність за остаточні перевірки несуть керівники бригад. Після запуску та завершення всіх перевірок він або вона виймає запобіжні штифти з шасі та паливних баків. Після цього F-16 може виїхати з укриття і злетіти. Навіть після повернення керівники екіпажу приймають літак у пілота", - розповіли у пресслужбі Міноборони Нідерландів.
Зазначається, що Нідерланди виступили з ініціативою сприяти навчанню наземного персоналу F-16.
31 січня міністр оборони Рустем Умєров прибув до Нідерландів для зустрічі зі своїм колегою Рубеном Брекельмансом. Під час свого візиту до країни очільник українського Міноборони відвідає центр підготовки фахівців для винищувачів F-16.
Нагадаємо, утворена у 2023 році коаліція винищувачів на чолі зі США, Данією та Нідерландами минулого року почала передавати Україні винищувачі F-16.
Наразі Київ отримав дві партії винищувачів від Данії, а також частину обіцяних F-16 від Нідерландів.
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