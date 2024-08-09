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Воєнна економіка РФ перегріта і починає виснажуватись – аналіз Bloomberg
12:11 09.08.2024 |
Зростання обмежень у ключових секторах економіки РФ може призвести до стрімкого її охолодження.
Про це повідомляє Bloomberg, з посиланням на дані Мінекономіки Росії, ЦБ, Федеральної служби статистики.
Перегріта економіка Росії наближається до охолодження. Трудові ресурси та виробничі потужності практично вичерпані, а будівельний та банківський сектори після скасування пільгової іпотеки більше не захищені від впливу надвисоких відсоткових ставок.
Економічна активність у червні продемонструвала ознаки охолодження в більшості секторів, а темпи зростання будівництва за цей період були найнижчими з 2020 року.
Очікується, що хоча ВВП Росії підскочив більш ніж на 4% в річному вимірі у другому кварталі 2024 року, зростання сповільниться до половини цього рівня протягом решти року і впаде до 0,5%-1,5% наступного року.
Після початку великої війни уряд Росії масово збільшив витрати на військову та оборонну промисловість і, намагаючись пом'якшити вплив санкцій, на бізнес. Це призвело до перегріву економіки до рівня, небаченого з часів світової фінансової кризи 2008 року.
"Резерви робочої сили і виробничих потужностей майже вичерпані", - визнала голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна.
Повідомляється, що підприємствам у Росії зараз не вистачає понад два мільйони працівників. Рівень безробіття, ключової ознаки перегріву економіки, знизився до історичного мінімуму в Росії - 2,4%, що менше, ніж у будь-якій із країн Великої сімки.
Російська військова промисловість, схоже, вперлася у стелю зростання через жорстоку конкуренцію за робочу силу, обмеження на використання обладнання та дедалі вужчий доступ до імпортних компонентів.
"Цивільні" галузі навряд чи зможуть компенсувати військовий сектор, бо все більше споживачів стикаються з реальністю запозичень за ставками 20% і вище.
Зростання переробної промисловості, зумовлене військовими замовленнями, було вдвічі меншим у червні проти травня. Гуртова торгівля, включно з продажем енергоносіїв, сповільнилася до менш ніж 2% після двозначних показників у попередні місяці.
У липні Центробанк підвищив ключову процентну ставку на 200 базисних пунктів до 18%, що є найвищим показником із перших тижнів війни, щоб протистояти ризикам стагфляції, оскільки зростання цін продовжує прискорюватися.
Водночас капітальні інвестиції в Росії залишаються високими, що в довгостроковій перспективі може вплинути на межі економічного зростання.
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