За «данською моделлю» ЗСУ торік отримали озброєння майже на €538 мільйонів

Збройні сили України завдяки "данській моделі" підтримки оборонної промисловості отримали у 2024 році озброєння на майже 538 млн євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство оборони.

Україна і Данія підбили підсумки співпраці за "данською моделлю" підтримки української оборонної промисловості у 2024 році. Завдяки цій ініціативі ЗСУ отримали озброєння на майже 538 млн євро.

Ці кошти - результат угод, які були укладені у 2024 році з Міністерством оборони Данії щодо фінансування проєктів закупівлі озброєння в українських виробників. Джерела фінансування - уряди Данії (125 млн євро через данський національний Ukraine Fund), Швеції (20 млн євро), Ісландії (2,7 млн євро) та відсотки від заморожених російських активів (390 млн євро).

Торік Україна започаткувала з Данією новий механізм фінансування закупівель озброєння для ЗСУ, який отримав назву "‎данська модель". Вона передбачає фінансування українських оборонних підприємств урядом Данії. Україна формує перелік проєктів, що потребують фінансування, а данські фахівці перевіряють рекомендовані компанії, оцінюють їх спроможність та досвід виконання контрактів, зазначили в Міноборони.

"Ми вдячні Данії за її лідерську позицію, непохитну підтримку та ефективну реалізацію "данської моделі" співпраці з українською оборонною промисловістю. Закуплена техніка вже доводить свою ефективність на полі бою, зміцнюючи нашу здатність протистояти ворогу та наближати перемогу. Ми сподіваємося, що приклад Данії надихне інші країни на схожі ініціативи, адже це допоможе зробити спільний внесок у майбутню безпеку Європи та світу", - заявив міністр оборони Рустем Умєров.

"Я дуже пишаюся співпрацею між Данією та Україною в межах "‎данської моделі". Я також вражений швидкістю, яку може забезпечити українська оборонна промисловість. Важлива підтримка вже на передовій або в дорозі, і я сподіваюся, що більше країн розглянуть можливість підтримки України через її оборонну промисловість. Данія й надалі лідируватиме", - наголосив міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

На першому етапі реалізації "‎данської моделі" Україна отримала самохідні артилерійські установки "‎Богдана"‎. Згодом було профінансоване виробництво безпілотників великої дальності, протитанкових і протикорабельних ракет.

Як зауважили в Міноборони, закупівлі в української оборонної промисловості мають значні переваги: швидкі терміни постачання; конкурентні ціни; можливість організації навчання і технічного обслуговування поблизу фронту.

Крім того, такі закупівлі підтримують українську економіку в часи війни, дозволяючи зберігати робочі місця та сприяти розвитку вітчизняної промисловості.

Данія не припиняє підтримувати Україну. Вже зарезервовано 135 млн євро для подальших закупівель в українській оборонній промисловості у 2025 році. Крім того, від Норвегії планується направити приблизно 43 млн євро, додали в Міноборони.