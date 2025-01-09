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Уряд Вірменії схвалив законопроєкт про запуск процесу вступу країни в ЄС
12:08 09.01.2025 |
Вірменський уряд на своєму засіданні у четвер, 9 січня, схвалив проєкт закону "Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу".
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє News.am.
Питання на розгляд уряду представив міністр закордонних справ Арарат Мірзоян.
"Законопроєкт про початок процесу членства Вірменії в ЄС був винесений на обговорення Національних Зборів як громадянська ініціатива, і тепер уряд повинен висловити свою позицію", сказав Мірзоян, зазначивши, що рекомендує надати позитивну відповідь.
За його словами, в останні роки Вірменія та ЄС мали досить інтенсивні та динамічні відносини.
"Вони були дуже насиченими і охоплювали різні сфери. ЄС неодноразово висловлював свою рішучу політичну підтримку демократії у Вірменії. ЄС, по суті, бере участь у забезпеченні безпекового середовища навколо Вірменії. Я маю на увазі розгортання цивільної моніторингової місії ЄС", - сказав Мірзоян.
Він також згадав про те, що ЄС також висловив готовність підтримати зміцнення економічної стійкості Вірменії.
"Очевидно, що ЄС має дуже багаті демократичні традиції, сильні демократичні інститути, вільне конкурентне середовище, сучасну економіку і передову науку. Ви, пане прем'єр-міністр, також заявили в Європарламенті, що Вірменія готова бути настільки близькою до ЄС, наскільки ЄС вважає це можливим.
Ми також побачили ознаки того, що це можливо. Я маю на увазі початок лібералізації візового режиму та низку інших інструментів, які були застосовані або обговорюються з ЄС", - заявив міністр закордонних справ.
Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян наголосив, що рішення щодо вступу Вірменії в ЄС має бути схвалене на референдумі.
Після схвалення урядом законопроєкт має також пройти голосування в парламенті.
В попередні місяці в рамках ініціативи "Євроголос" у Вірменії відбувався збір підписів з вимогою негайно розпочати процес вступу до ЄС.
Нагадаємо, торік 9 вересня Європейський Союз почав переговори про лібералізацію візового режиму з Вірменією.
А у березні 2024 року Європарламент ухвалив резолюцію, що пропонує розглянути можливість надання Вірменії кандидатського статусу на вступ у ЄС.
Після того вірменський прем'єр Нікол Пашинян заявив, що ця резолюція має стати предметом обговорення у Вірменії.
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