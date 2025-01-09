Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фінляндія передала Україні засоби індивідуального захисту та хімічні детектори

 

Фінляндія відправила в Україну допомогу із засобами індивідуального захисту та хімічними детекторами зі своїх запасів Європейського Союзу, повідомило Міністерство внутрішніх справ країни.

У фінському МВС зазначили, що цю допомогу країна вперше передала зі складу рятувальних засобів, що фінансуються Європейським Союзом.

До складу вантажу, який надійшов зі сховища рятувальників ЄС, увійшли як засоби багаторазового використання, так і одноразові засоби з міркувань гігієни та безпеки.

Допомога зібрана для потреб рятувальних операцій в Україні.

Також у МВС Фінляндії додали, що Україна може використовувати ці поставки для реагування на хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні надзвичайні ситуації.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2361
  0,0064
 0,02
EUR
 1
 43,4272
  0,4495
 1,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0731  0,05 0,12 42,8262  0,08 0,18
EUR 43,5192  0,10 0,22 44,3546  0,07 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3050  0,08 0,19 42,3300  0,09 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес