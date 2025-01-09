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Фінляндія передала Україні засоби індивідуального захисту та хімічні детектори
12:23 09.01.2025 |
Фінляндія відправила в Україну допомогу із засобами індивідуального захисту та хімічними детекторами зі своїх запасів Європейського Союзу, повідомило Міністерство внутрішніх справ країни.
У фінському МВС зазначили, що цю допомогу країна вперше передала зі складу рятувальних засобів, що фінансуються Європейським Союзом.
До складу вантажу, який надійшов зі сховища рятувальників ЄС, увійшли як засоби багаторазового використання, так і одноразові засоби з міркувань гігієни та безпеки.
Допомога зібрана для потреб рятувальних операцій в Україні.
Також у МВС Фінляндії додали, що Україна може використовувати ці поставки для реагування на хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні надзвичайні ситуації.
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