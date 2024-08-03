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АНАЛІТИКА

В Угорщині назвали Хорватію ненадійним транзитером нафти

 

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відкинув можливість транспортування російської нафти в його країну через трубопровід в Хорватії, назвавши її "ненадійним транзитером".

"Хорватія просто не є надійним транзитером. Вона ненадійна, тому що з початку війни ціна транзиту нафти була підвищена у п'ять разів порівняно з середнім ринковим значенням. Вона ненадійна, тому що унеможливила для MOL (угорська енергетична компанія. - Ред.) використання довгострокових транспортних потужностей. Вона ненадійна, оскільки інвестиції, необхідні для збільшення пропускної здатності нафтопроводу, не були здійснені, а дані про максимальну пропускну здатність, які наводяться, ніколи ніким не були підтверджені", - написав Сіярто на Facebook у п'ятницю, 2 серпня.

За його словами, напередодні він і його словацький колега отримали листа від віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, в якому той зазначив, що українські санкції щодо "Лукойла" не загрожують поставками нафти Угорщині і Словаччині. Також Домбровскіс вказав на хорватський трубопровід і запропонував використовувати для поставок його.

В уряді Словаччини не розуміють, як реалізувати ініціативу Хорватії

В уряді Словаччини, своєю чергою, повідомили, що отримали листа від хорватського уряду з пропозицією забезпечити маршрут для додаткових поставок нафти через їхню країну на тлі скорочення потоків через Україну. Проте наразі не зрозуміло, як це може буте реалізовано, заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, цитує Reuters.

"За яку ціну? Яка потужність? Ніхто цього сьогодні не знає", - сказав Бланар, наголосивши, що Словаччина хоче, щоб Європейська комісія вжила заходів щодо України, щоб повністю відновити транзит з Росії. Водночас вона такожшукає інше рішення на випадок, якщо Єврокомісія не буде діяти, вказав він.

Напередодні офіційні представники Єврокомісії заявили, що Європейська комісія не має наміру проводити термінові консультації у зв'язку з запровадженням Україною санкцій щодо російської нафтової компанії "Лукойл" щодо транзиту своєю територією, оскільки не бачить жодних ознак ризику для безпеки постачання нафти в Угорщину та Словаччину.

За словами представника ЄК Адальберта Янца, попередній аналіз засвідчив, що в липні обсяги нафти, яких не вистачає від "Лукойла", замістили інші постачальники через той самий трубопровід "Дружба".

Крім того, в Єврокомісії вказали, що Угорщина та Словаччина мають й інші альтернативи, які включають, наприклад, збільшення імпорту нафти трубопроводом JANAF із Хорватії.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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