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Гонконг перетворився на ключового пособника Росії в обході санкцій – звіт
10:52 24.07.2024 |
Гонконг почав відігравати центральну роль у сприянні обходу міжнародних санкцій Росією. Про це йдеться у звіті опозиційного до Китаю фонду The Committee for Freedom in Hong Kong (CFHK Foundation).
Після початку повномасштабної російсько-української війни експорт Гонконгу до Росії спочатку впав, але потім протягом кількох місяців майже подвоївся порівняно з довоєнним, йдеться у звіті з посиланням на відкриті дані, зібрані американською некомерційною організацією C4ADS.
У жовтні 2022 року голова адміністрації Гонконгу Джон Лі заявив, що територія не буде дотримуватися глобальних санкцій проти Росії, а вже у 2023 році майже 40% експорту з Гонконгу в Росію ($750 млн з $2 млрд протягом серпня-грудня 2023 року) складали товари з переліку пріоритетних, що є життєво важливими для російської агресії. Серед них - напівпровідники й мікросхеми, які потрібні для виробництва високотехнологічної зброї та систем зв'язку.
Обходу санкцій сприяє той факт, що регуляторне середовище Гонконгу дозволяє легко приховувати власність компаній і швидко створювати й розпускати юридичні особи.
У звіті наводяться кілька прикладів обходу санкцій. Так, гонконзька компанія Piraclinos Limited, яка видає себе за продавця добрив і вугілля, відправляла мікросхеми підсанкційній російській компанії "ВМК", а Align Trading Co. Ltd. експортувала мікросхеми французького виробництва російській компанії AТ "Трек".
Так само гонконзькі фірми допомагають обходити санкції Північній Кореї й Ірану.
"Ще недавно Гонконг вважався провідним фінансовим центром, вплив якого можна було порівняти лише з Нью-Йорком і Лондоном. Але все змінилося. Простіше кажучи, Гонконг став ізгоєм, обслуговуючи найжорстокіші режими у світі та завдаючи шкоди інтересам міжнародної безпеки шляхом контрабанди військових технологій, грошей і заборонених товарів", - йдеться у звіті.
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