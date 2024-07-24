Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Гонконг перетворився на ключового пособника Росії в обході санкцій – звіт

 

Гонконг почав відігравати центральну роль у сприянні обходу міжнародних санкцій Росією. Про це йдеться у звіті опозиційного до Китаю фонду The Committee for Freedom in Hong Kong (CFHK Foundation).

Після початку повномасштабної російсько-української війни експорт Гонконгу до Росії спочатку впав, але потім протягом кількох місяців майже подвоївся порівняно з довоєнним, йдеться у звіті з посиланням на відкриті дані, зібрані американською некомерційною організацією C4ADS.

У жовтні 2022 року голова адміністрації Гонконгу Джон Лі заявив, що територія не буде дотримуватися глобальних санкцій проти Росії, а вже у 2023 році майже 40% експорту з Гонконгу в Росію ($750 млн з $2 млрд протягом серпня-грудня 2023 року) складали товари з переліку пріоритетних, що є життєво важливими для російської агресії. Серед них - напівпровідники й мікросхеми, які потрібні для виробництва високотехнологічної зброї та систем зв'язку.

Обходу санкцій сприяє той факт, що регуляторне середовище Гонконгу дозволяє легко приховувати власність компаній і швидко створювати й розпускати юридичні особи.

У звіті наводяться кілька прикладів обходу санкцій. Так, гонконзька компанія Piraclinos Limited, яка видає себе за продавця добрив і вугілля, відправляла мікросхеми підсанкційній російській компанії "ВМК", а Align Trading Co. Ltd. експортувала мікросхеми французького виробництва російській компанії AТ "Трек".

Так само гонконзькі фірми допомагають обходити санкції Північній Кореї й Ірану.

"Ще недавно Гонконг вважався провідним фінансовим центром, вплив якого можна було порівняти лише з Нью-Йорком і Лондоном. Але все змінилося. Простіше кажучи, Гонконг став ізгоєм, обслуговуючи найжорстокіші режими у світі та завдаючи шкоди інтересам міжнародної безпеки шляхом контрабанди військових технологій, грошей і заборонених товарів", - йдеться у звіті.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2174
  0,0142
 0,03
EUR
 1
 44,7044
  0,0649
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0815  0,05 0,12 41,7474  0,05 0,13
EUR 44,6722  0,22 0,49 45,5415  0,16 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2050  0,02 0,04 41,2500  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес