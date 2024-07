Гонконг перетворився на ключового пособника Росії в обході санкцій – звіт

Гонконг почав відігравати центральну роль у сприянні обходу міжнародних санкцій Росією. Про це йдеться у звіті опозиційного до Китаю фонду The Committee for Freedom in Hong Kong (CFHK Foundation).

Після початку повномасштабної російсько-української війни експорт Гонконгу до Росії спочатку впав, але потім протягом кількох місяців майже подвоївся порівняно з довоєнним, йдеться у звіті з посиланням на відкриті дані, зібрані американською некомерційною організацією C4ADS.

У жовтні 2022 року голова адміністрації Гонконгу Джон Лі заявив, що територія не буде дотримуватися глобальних санкцій проти Росії, а вже у 2023 році майже 40% експорту з Гонконгу в Росію ($750 млн з $2 млрд протягом серпня-грудня 2023 року) складали товари з переліку пріоритетних, що є життєво важливими для російської агресії. Серед них - напівпровідники й мікросхеми, які потрібні для виробництва високотехнологічної зброї та систем зв'язку.

Обходу санкцій сприяє той факт, що регуляторне середовище Гонконгу дозволяє легко приховувати власність компаній і швидко створювати й розпускати юридичні особи.

У звіті наводяться кілька прикладів обходу санкцій. Так, гонконзька компанія Piraclinos Limited, яка видає себе за продавця добрив і вугілля, відправляла мікросхеми підсанкційній російській компанії "ВМК", а Align Trading Co. Ltd. експортувала мікросхеми французького виробництва російській компанії AТ "Трек".

Так само гонконзькі фірми допомагають обходити санкції Північній Кореї й Ірану.

"Ще недавно Гонконг вважався провідним фінансовим центром, вплив якого можна було порівняти лише з Нью-Йорком і Лондоном. Але все змінилося. Простіше кажучи, Гонконг став ізгоєм, обслуговуючи найжорстокіші режими у світі та завдаючи шкоди інтересам міжнародної безпеки шляхом контрабанди військових технологій, грошей і заборонених товарів", - йдеться у звіті.