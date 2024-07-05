Фінансові новини
- |
- 05.07.24
- |
- 10:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
Авіакомпаніям з ЄС доведеться підвищити ціни на квитки через витрати на декарбонізацію
09:42 05.07.2024 |
Європейські авіакомпанії будуть змушені підвищити ціни на квитки, щоб компенсувати витрати на скорочення викидів вуглекислого газу. Про це глава британсько-іспанської холдингової авіакомпанії International Consolidated Airlines Group (IAG) Луїс Гальєго заявив Financial Times.
За його словами, перехід на більш екологічне, але дорожче пальне "матиме великий вплив" на галузь і змусить деяких людей відмовитися від перельотів.
"Перельоти стануть дорожчими. Це проблема, і щоб її згладити, ми намагаємося підвищити ефективність, але на попиті вона позначиться", - сказав він.
Європейські авіакомпанії можуть стати менш конкурентоспроможними через жорсткі цілі щодо досягнення нульового чистого показника викидів (net zero) в ЄС, що передбачають у тому числі доведення частки екологічного пального в авіаіндустрії до 6% до 2030 року.
"Ми згодні з декарбонізацією, але я думаю, що потрібно проводити її рівномірно у всьому світі, щоб не ставити під загрозу європейську авіацію", - зазначив у зв'язку з цим Гальєго.
Екологічно чисте авіаційне пальне (SAF) виробляється з низки невикопних ресурсів - від харчової олії до сільськогосподарських культур. Викиди від його використання можуть бути на 70% нижчими, ніж від традиційного авіаційного пального.
Однак обсяги його випуску дуже малі, що зумовлює високу ціну порівняно зі звичайним авіапальним. Торік на екологічне авіапальне припадало менш як 1% споживання у галузі.
IAG, куди входять British Airways, Iberia, Aer Lingus, Level та Vueling, у 2023 році використала 12% світового SAF.
Гальєго також наголосив на зниженні безплатних квот на викиди для авіакомпаній, що підвищує витрати на купівлю таких квот у межах єдиного механізму ЄС.
Німецька Lufthansa у червні однією з перших у галузі оголосила про введення націнок на квитки для покриття витрат на більш екологічне пальне та декарбонізацію. З наступного року вона буде стягувати комісію від 1 до 72 євро за квиток.
Гальєго сказав про це після того, як європейські регулятори дали дозвіл на придбання Lufthansa 41% акцій італійської авіакомпанії ITA Airways.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський про Єрмака: Потужний менеджер, якого я поважаю, а дезінформація стосовно нього - це політика тих, хто незадоволений мною
|Лукашенко йде на поступки: як Заходу вдалося налякати владу Білорусі
|США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні
|Елітні авто та маєтки: НАЗК знайшло у ексзаступника генпрокурора Вербицького необґрунтованих активів на 29 мільйонів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Іноземцям стане важче набути громадянство Фінляндії
|У США розпочалося будівництво першого розумного шосе, яке попереджатиме водіїв про небезпеки та затори
|Авіакомпаніям з ЄС доведеться підвищити ціни на квитки через витрати на декарбонізацію
|Німецький концерн Rheinmetall та італійська компанія Leonardo планують спільне танкове виробництво
|США знищили кораблі та радіолокаційну станцію хуситів у Червоному морі
|Українські розвідники вдарили дронами по Тамбовському пороховому заводу
Бізнес
|Другий у світі виробник мікросхем памʼяті інвестує $75 млрд в ШІ чіпи до 2028 року
|Найтитулованіший баскетбольний клуб у США виставили на продаж за $5 мільярдів
|Боти становлять 42% від усього вебтрафіку
|Торговельна «війна»: Байден відкликав 8 ліцензій для китайської компанії Huawei
|Meta змінює маркування фото з використанням штучного інтелекту через численні скарги від фотографів
|Бум електромобілів уже закінчився - чи тільки починається?
|Уоррен Баффет розповів, яка доля чекає на його багатство після смерті