Авіакомпаніям з ЄС доведеться підвищити ціни на квитки через витрати на декарбонізацію

Європейські авіакомпанії будуть змушені підвищити ціни на квитки, щоб компенсувати витрати на скорочення викидів вуглекислого газу. Про це глава британсько-іспанської холдингової авіакомпанії International Consolidated Airlines Group (IAG) Луїс Гальєго заявив Financial Times.

За його словами, перехід на більш екологічне, але дорожче пальне "матиме великий вплив" на галузь і змусить деяких людей відмовитися від перельотів.

"Перельоти стануть дорожчими. Це проблема, і щоб її згладити, ми намагаємося підвищити ефективність, але на попиті вона позначиться", - сказав він.

Європейські авіакомпанії можуть стати менш конкурентоспроможними через жорсткі цілі щодо досягнення нульового чистого показника викидів (net zero) в ЄС, що передбачають у тому числі доведення частки екологічного пального в авіаіндустрії до 6% до 2030 року.

"Ми згодні з декарбонізацією, але я думаю, що потрібно проводити її рівномірно у всьому світі, щоб не ставити під загрозу європейську авіацію", - зазначив у зв'язку з цим Гальєго.

Екологічно чисте авіаційне пальне (SAF) виробляється з низки невикопних ресурсів - від харчової олії до сільськогосподарських культур. Викиди від його використання можуть бути на 70% нижчими, ніж від традиційного авіаційного пального.

Однак обсяги його випуску дуже малі, що зумовлює високу ціну порівняно зі звичайним авіапальним. Торік на екологічне авіапальне припадало менш як 1% споживання у галузі.

IAG, куди входять British Airways, Iberia, Aer Lingus, Level та Vueling, у 2023 році використала 12% світового SAF.

Гальєго також наголосив на зниженні безплатних квот на викиди для авіакомпаній, що підвищує витрати на купівлю таких квот у межах єдиного механізму ЄС.

Німецька Lufthansa у червні однією з перших у галузі оголосила про введення націнок на квитки для покриття витрат на більш екологічне пальне та декарбонізацію. З наступного року вона буде стягувати комісію від 1 до 72 євро за квиток.

Гальєго сказав про це після того, як європейські регулятори дали дозвіл на придбання Lufthansa 41% акцій італійської авіакомпанії ITA Airways.