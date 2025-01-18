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«Це наш важіль впливу»: Каллас не бачить підстав скасовувати санкції проти Росії
23:30 17.01.2025 |
Наразі немає підстав для скасування санкцій Європейського Союзу проти Росії. Адже "це важіль впливу, і було б дуже дивно від нього відмовитися".
Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас інтервʼю AFP, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barrons.
"Нам однозначно потрібні санкції. Це наш важіль впливу, і було б дуже дивно від нього відмовитися", - сказала Каллас.
Вона зазначила, що російський диктатор Володимир Путін не змінив своїх цілей, тому немає підстав для скасування санкцій.
"Якими б не були переговори, ми опинимося в набагато слабшій позиції, якщо санкції будуть зняті передчасно. Я також не думаю, що в інтересах Сполучених Штатів відмовитися від санкцій зараз", - додала глава дипломатії ЄС.
Орбан хоче скасувати санкції проти Росії
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейський Союз має скасувати санкції проти Росії, оскільки адміністрація Дональда Трампа готова з наступного тижня відкрити "нову еру".
Зазначимо, ЄС схвалив 15 пакетів санкцій проти Росії після її вторгнення в Україну у 2022 році та працює над 16-м пакетом заходів.
ЄС продовжує чинні санкції кожні шість місяців, і для цього потрібне одноголосне рішення 27 країн-членів.
Як заявив міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока, країна ще не вирішила, чи підтримувати продовження санкцій Євросоюзу проти Росії, і вважає, що ЄС має ухвалити рішення тільки після консультацій із новою адміністрацією Дональда Трампа.
Однак, за інформацією Financial Times, у ЄС розглядають варіанти на випадок вето Угорщини на продовження санкцій проти Росії.
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