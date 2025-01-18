Під санкції США потрапили недобудовані російські нафтові танкери - Reuters

Шість російських нафтових танкерів, які все ще будуються на суднобудівному заводі «Звєзда» в РФ, потрапили під санкції Сполучених Штатів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Це перший випадок коли Вашингтон вніс до санкційного списку танкери ще до моменту їхнього виходу в море, йдеться у публікації.

Reuters із посиланням на санкційні списки стверджує, що шість танкерів, які будуються на російському заводі «Звєзда», були серед 183 суден, які внесли у список санкцій. Серед них - танкери «Нурсултан Назарбаєв», «Олександр Беггров», «Олексій Боголюбов» та ще три судна, назви яких наразі не називаються («Звєзда 131080», «Звєзда 131060» і «Звєзда 131040»).

У документі також вказано, що покупцем суден «Олександр Беггров» та «Олексій Боголюбов» є російська компанія «Совкомфлот», а покупцем інших чотирьох - судноплавний підрозділ «Роснєфті» - «Роснєфтєфлот». Обидва покупці перебувають під санкціями США.

«Звєзда», заснована у 2015 році, є провідною російською верф'ю і єдиною в РФ, здатною будувати великовантажні нафтогазові судна. Ця верф теж потрапила під санкції США минулого тижня.