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АНАЛІТИКА

У Франції почали розслідування афери з Бредом Піттом на 830 тисяч євро

Влада французького острова Реюньйон розпочала розслідування після повідомлень про шахраїв, які ошукали жінку на 830 тисяч євро за допомогою згенерованих штучним інтелектом зображень Бреда Пітта.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Раніше цього тижня французький телеканал TF1 опублікував репортаж про жінку, яку назвали Анною. За її словами, шахраї змусили її повірити, що вона спілкується нібито з Бредом Піттом, через що та розлучилась із чоловіком-мільярдером і переказала шахраям 830 тисяч євро.

Шахраї використовували фейкові акаунти в соціальних мережах і WhatsApp, а також технологію створення зображень зі штучним інтелектом - дипфейків, щоб надіслати Анні селфі та повідомлення від нібито Бреда Пітта. На деяких із них він нібито в лікарні, а жінка фінансувала його "лікування".

У Франції почали розслідування афери з Бредом Піттом на 830 тисяч євро

 

Листування з "голівудським актором" тривало півтора року, поки Анна не побачила в новинах, що справжній Пітт зустрічається з Інес де Рамон.

Водночас після виходу інтерв'ю в ефір TF1 жінка зіткнулася з хвилею цькування і насмішок в інтернеті, через що програму довелося прибрати.

За інформацією ЗМІ, шахраями є троє чоловіків у віці за 20 років, які зараз перебувають у Нігерії. Французька поліція, за даними AFP, намагається знайти рахунки, на які надходили перекази від жінки, аби допомогти їй повернути гроші.

Тим часом представник 61-річного Пітта на тлі резонансу попередив шанувальників, щоб вони остерігалися шахраїв, які видають себе за інших.
Ключові теги: Франція
 

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