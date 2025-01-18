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У Франції почали розслідування афери з Бредом Піттом на 830 тисяч євро
23:50 17.01.2025 |
Влада французького острова Реюньйон розпочала розслідування після повідомлень про шахраїв, які ошукали жінку на 830 тисяч євро за допомогою згенерованих штучним інтелектом зображень Бреда Пітта.
Про це передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Раніше цього тижня французький телеканал TF1 опублікував репортаж про жінку, яку назвали Анною. За її словами, шахраї змусили її повірити, що вона спілкується нібито з Бредом Піттом, через що та розлучилась із чоловіком-мільярдером і переказала шахраям 830 тисяч євро.
Шахраї використовували фейкові акаунти в соціальних мережах і WhatsApp, а також технологію створення зображень зі штучним інтелектом - дипфейків, щоб надіслати Анні селфі та повідомлення від нібито Бреда Пітта. На деяких із них він нібито в лікарні, а жінка фінансувала його "лікування".
Листування з "голівудським актором" тривало півтора року, поки Анна не побачила в новинах, що справжній Пітт зустрічається з Інес де Рамон.
Водночас після виходу інтерв'ю в ефір TF1 жінка зіткнулася з хвилею цькування і насмішок в інтернеті, через що програму довелося прибрати.
За інформацією ЗМІ, шахраями є троє чоловіків у віці за 20 років, які зараз перебувають у Нігерії. Французька поліція, за даними AFP, намагається знайти рахунки, на які надходили перекази від жінки, аби допомогти їй повернути гроші.
Тим часом представник 61-річного Пітта на тлі резонансу попередив шанувальників, щоб вони остерігалися шахраїв, які видають себе за інших.
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