Фінансові новини
- |
- 18.01.25
- |
- 00:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд США подав до суду на Pepsi через спеціальні знижки для Walmart
23:17 17.01.2025 |
Федеральна торгова комісія США подала позов проти Pepsi через продаж за пільговими цінами своїх напоїв для роздрібної мережі Walmart. Про це повідомляє агентство Reuters.
За даними Федеральної торгової комісії, така практика призвела до зростання споживчих цін, оскільки іншим роздрібним торговцям - від великих мереж продуктових магазинів до незалежних магазинчиків - довелося платити більше за напої Pepsi.
У позові, поданому в Нью-Йорку, стверджується, що Pepsi порушив Закон Робінсона-Патмана, який протягом десятиліть практично не дотримувався федеральним урядом.
Закон забороняє продавцям встановлювати різні ціни для різних покупців на ідентичні товари за рівних умов продажу, якщо це призводить до загрози конкуренції.
Двоє республіканських комісарів Федеральної торгової комісії, включно з Ендрю Фергюсоном, який очолить комісію після вступу на посаду обраного президента Дональда Трампа, проголосували проти відкриття цього судового розгляду.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС звернеться за допомогою до короля Бельгії, якщо Орбан ветує продовження санкцій
|Британія до кінця 2025 року обіцяє Україні 15 інноваційних систем ППО Gravehawk
|Британія буде відігравати «повну роль» у будь-яких мирних переговорах щодо України, - Стармер
|Зеленський: сторічна угода з Британією має секретну частину
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Как открыть компанию в Польше?
У РУБРИЦІ
|Зеленський знову покепкував з Фіцо
|Фіцо поскаржився Шольцу, що запропонував Зеленському ще одну зустріч, а він мовчить
|У Франції почали розслідування афери з Бредом Піттом на 830 тисяч євро
|«Це наш важіль впливу»: Каллас не бачить підстав скасовувати санкції проти Росії
|Під санкції США потрапили недобудовані російські нафтові танкери - Reuters
|Уряд США подав до суду на Pepsi через спеціальні знижки для Walmart
Бізнес
|Злочинці отримали $41 млрд у криптовалюті у 2024 році — звіт
|У жовтні Microsoft завершить підтримку Word, Excle, Outlook та інших офісних застосунків на Windows 10
|Nintendo Switch 2 офіційно анонсована — названа дата релізу
|Toyota посіла перше місце за світовими продажами автомобілів у 2024 році
|LinkedIn додає безплатні інструменти штучного інтелекту для пошуку роботи та рекрутерів
|Модель штучного інтелекту можна вкрасти без жодного зламу, — вчені
|SEC звинуватила Маска в обмані інвесторів на $150 мільйонів під час купівлі Twitter