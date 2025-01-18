Уряд США подав до суду на Pepsi через спеціальні знижки для Walmart

Федеральна торгова комісія США подала позов проти Pepsi через продаж за пільговими цінами своїх напоїв для роздрібної мережі Walmart. Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними Федеральної торгової комісії, така практика призвела до зростання споживчих цін, оскільки іншим роздрібним торговцям - від великих мереж продуктових магазинів до незалежних магазинчиків - довелося платити більше за напої Pepsi.

У позові, поданому в Нью-Йорку, стверджується, що Pepsi порушив Закон Робінсона-Патмана, який протягом десятиліть практично не дотримувався федеральним урядом.

Закон забороняє продавцям встановлювати різні ціни для різних покупців на ідентичні товари за рівних умов продажу, якщо це призводить до загрози конкуренції.

Двоє республіканських комісарів Федеральної торгової комісії, включно з Ендрю Фергюсоном, який очолить комісію після вступу на посаду обраного президента Дональда Трампа, проголосували проти відкриття цього судового розгляду.