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Зеленський знову покепкував з Фіцо
23:56 17.01.2025 |
Президент України Володимир Зеленський знову зробив гострий випад у бік прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. У п'ятницю, 17 січня, Зеленський провів зустріч з делегацією депутатів парламенту Словаччини, а згодом прокоментував її у соціальних мережах, дорікнувши Фіцо.
"Чекав одного лідера Словаччини - приїхав інший. Хороша була зустріч зі словацькими парламентарями. Делегація на чолі з Міхалом Шимечкою. Дуже конкретно й конструктивно поговорили", - прокоментував Зеленський.
Він також наголосив: "Україна вдячна народу Словаччини за підтримку, і ми готові до відкритого та взаємовигідного діалогу з усіх питань, зокрема енергетичних". За його словами, цей діалог "має зміцнювати наші народи - Україну та Словаччину, а не Москву". "Я радий, що ми можемо знайти порозуміння зі словацькою стороною та дати належні відповіді на питання у сфері енергетичної безпеки й геополітичної визначеності", - додав Зеленський.
Під час самої зустрічі з лідером словацької опозиції Зеленський зазначив, що для нас "украй важливо почути сигнали від народу (Словаччини. - Ред.) про те, що ви також будете підтримувати український народ на нашому шляху до ЄС і НАТО, тому що це для нас дуже важливо".
Фіцо сказав Шольцу, що чекає зустрічі з Зеленським, а той не відповідає
Тим часом Фіцо провів телефону розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz), під час якої нарікав через рішення України припинити транзит російського газу.
Фіцо заявив, що словацька сторона "вже кілька днів" пропонує Зеленському провести 21 січня спільну зустріч на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
"Крім дитячого запрошення до Києва, Зеленський ще не відповів на цю пропозицію. Наша зустріч у Давосі може показати майбутнє словацько-українських відносин", - написав Фіцо у соцмережах.
Крім того, Фіцо засудив візит до Києва представників словацької парламентської опозиції, котрі, за його словами, "сліпо і некритично стають на бік української сторони" і буцімто обстоюють українські інтереси, а не словацькі.
Конфлікт через транзит російського газу
Фіцо і Зеленський відкрито конфліктують останні кілька тижнів, насамперед через те, що Україна з 1 січня зупинила транзит російського газу.
Наприкінці грудня 2024 року Фіцо здійснив візит до Москви, де зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним, намагаючись прояснити долю газових поставок. На тлі цього Зеленський звинуватив його в "торгівлі державними інтересами", після чого словацький прем'єр пригрозив припинити постачання електроенергії в Україну та застосувати в ЄС право вето з питань, що стосуються України.
13 січня Фіцо запросив Зеленського на переговори та запропонував провести зустріч на території Словаччини, натомість Зеленський запросив Фіцо приїхати на переговори в Київ 17 січня, що словацький прем'єр відхилив.
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