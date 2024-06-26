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АНАЛІТИКА

Санкції працюють: Росіян попередили про зростання цін на техніку на 20%

 

Ціни на техніку та електроніку в Росії можуть зрости на 15-20% вже до осені через санкції Євросоюзу проти російського "аналога SWIFT" - "Системи передачі фінансових повідомлень центробанку РФ (СПФП).

Про це пише російський "Коммерсант" із посиланням на місцевих торговців.

"Йдеться про розрахунки за всі товари та навіть послуги, оскільки і логістика розраховується через банки", - пояснила керівниця російського митно-логістичного брокера КВТ Юлія Шльонська. За її словами, це призведе до зменшення кількості схем для розрахунків за імпортні товари та їх подорожчання.

Досі СПФП працювала "оперативно і без збоїв, гідно забезпечуючи оплати до дружніх країн, особливо через дочірні європейські банки", розповів радник російської юрфірми Verba Legal Марат Самарський.

Якщо ж іноземні банки, підключені до СПФП, почнуть блокувати платежі з Росії, це може призвести до падіння імпорту з Китаю на 25% та подорожчання всіх імпортних товарів на 10-20% залежно від категорії, прогнозує старший партнер логістичної компанії "Оптімалог" Георгій Властопуло. Він нагадав, що через проблеми з платежами імпорт із Китаю вже впав на 11%, а з Туреччини - на 33%.

У разі проблем із СПФП великим дистриб'юторам техніки та електроніки доведеться співпрацювати з банками-посередниками, які піднімуть комісію з 1-2% до 5-6%, додає засновник російського бренду побутової техніки Jacky's Гусейн Іманов.

"Швидше за все, невеликі постачальники техніки не зможуть вийти на адекватну маржинальність бізнесу і просто закриють свої організації", - вважає він.

Крім зростання вартості у вересні-жовтні можуть початися проблеми з наявністю практично всієї електроніки та побутової техніки, каже Іманов.

"Компанії вже зараз стикаються з проблемами щодо оплати з третіми країнами, що матиме відкладений ефект", - пояснив він.

У російській компанії "Марвел-Дистрибуція" підтвердили, що санкції, спрямовані на заборону використання СПФП, можуть призвести до здорожчання техніки на 5-10%. Інше джерело видання серед постачальників електроніки прогнозує менше підвищення цін - на 1-3%.

Як повідомлялося, у межах 14-го санкційного пакету ЄС заборонив своїм компаніям, що не працюють у Росії, використовувати "Систему передачі фінансових повідомлень" Банку Росії, а також здійснювати транзакції з тими, хто проводить платежі через цю систему за межами Росії.

Російський центробанк створив власний "аналог SWIFT" ще у 2014 році після перших антиросійських санкцій за анексію Криму. Тоді РФ почала створювати альтернативну фінансову інфраструктуру, яка мала забезпечити проведення платежів у разі серйозніших санкцій. Після початку повномасштабної війни її довелося робити основною: з жовтня 2023 російські банки зобов'язані проводити всі внутрішні платежі через СПФП.

За даними центробанку РФ, станом на початок 2024 року року у СПФП було 556 російських та іноземних користувачів. З них 159 іноземних із 20 країн, включаючи 58 банків, у тому числі з Китаю, Білорусі, Вірменії, Таджикистану та Казахстану.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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