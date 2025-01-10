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АНАЛІТИКА

Глава МЗС Австрії Шалленберг очолив перехідний уряд

 

Глава МЗС Австрії Александер Шалленберг вдруге тимчасово очолив уряд країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Die Presse.

Федеральний президент Александер ван дер Беллен офіційно довірив Шалленбергу "продовження управління Федеральною канцелярією та головування у тимчасовому федеральному уряді" у п'ятницю вранці після відставки попереднього канцлера Карла Негаммера.

"Останні кілька днів були неспокійними", - сказав ван дер Беллен, нагадуючи про останні внутрішньополітичні події, а саме про провал переговорів про створення трипартійної коаліції. Оскільки в тимчасовому уряді немає віцеканцлера, президент доручив головування члену уряду, який служив у ньому найдовше.

Шалленберг представляв республіку на посаді міністра закордонних справ протягом п'яти з половиною років і нетривалий час обіймав посаду канцлера: "Я дуже дякую вам за те, що ви знову берете на себе цю подвійну відповідальність і знову ставите себе на службу республіці", - сказав ван дер Беллен.

"Я не ставив собі за мету це зробити, але я підійду до цього з великою повагою до посади", - сказав Шалленберг. Він також залишиться міністром закордонних справ. Шалленберг, ймовірно, не залишиться в уряді надовго, оскільки він виключив можливість отримання міністерської посади за ультраправого канцлера Герберта Кікля.

Нагадаємо, у понеділок президент Австрії Александер ван дер Беллен доручив лідеру Партії свободи Герберту Кіклю провести переговори про формування уряду. У разі успіху переговорів Австрія вперше в історії отримає ультраправого канцлера.

Низка політиків у Німеччині назвали політичні події у сусідів "тривожним дзвінком".
Ключові теги: Австрія
 

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