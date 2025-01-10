Фінансові новини
- |
- 10.01.25
- |
- 15:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Глава МЗС Австрії Шалленберг очолив перехідний уряд
14:22 10.01.2025 |
Глава МЗС Австрії Александер Шалленберг вдруге тимчасово очолив уряд країни.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Die Presse.
Федеральний президент Александер ван дер Беллен офіційно довірив Шалленбергу "продовження управління Федеральною канцелярією та головування у тимчасовому федеральному уряді" у п'ятницю вранці після відставки попереднього канцлера Карла Негаммера.
"Останні кілька днів були неспокійними", - сказав ван дер Беллен, нагадуючи про останні внутрішньополітичні події, а саме про провал переговорів про створення трипартійної коаліції. Оскільки в тимчасовому уряді немає віцеканцлера, президент доручив головування члену уряду, який служив у ньому найдовше.
Шалленберг представляв республіку на посаді міністра закордонних справ протягом п'яти з половиною років і нетривалий час обіймав посаду канцлера: "Я дуже дякую вам за те, що ви знову берете на себе цю подвійну відповідальність і знову ставите себе на службу республіці", - сказав ван дер Беллен.
"Я не ставив собі за мету це зробити, але я підійду до цього з великою повагою до посади", - сказав Шалленберг. Він також залишиться міністром закордонних справ. Шалленберг, ймовірно, не залишиться в уряді надовго, оскільки він виключив можливість отримання міністерської посади за ультраправого канцлера Герберта Кікля.
Нагадаємо, у понеділок президент Австрії Александер ван дер Беллен доручив лідеру Партії свободи Герберту Кіклю провести переговори про формування уряду. У разі успіху переговорів Австрія вперше в історії отримає ультраправого канцлера.
Низка політиків у Німеччині назвали політичні події у сусідів "тривожним дзвінком".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Законопроєкт про демобілізацію розроблено, але на опрацювання механізмів реалізації потрібно ще три місяці - Міноборони
|ЄС надав Україні перші 3 млрд євро за рахунок російських активів
|Зупинка транзиту нафти через територію України буде порушенням договору до Енергохартії та Угоди про асоціацію з ЄС - Шмигаль
|Умєров про США в «Рамштайні»: Вже погодили зустріч у лютому
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Глава МЗС Австрії Шалленберг очолив перехідний уряд
|Зеленський розповів, про що йшлося на його зустрічі з президентом Італії
|Суд ЄС вперше оштрафував Єврокомісію за порушення власного закону
|Влада США отримала остаточне схвалення на продаж більш ніж 69 000 BTC у справі Silk Road
|Китайський ЦБ призупиняє викуп казначейських облігацій
Бізнес
|NVIDIA анонсувала GeForce RTX 50 для ноутбуків: RTX 5090 отримала 24 ГБ пам’яті GDDR7
|NVIDIA представила DLSS 4 з Multi Frame Generation — три додаткових кадри з одного, тільки для RTX 50xx
|Представлені HDMI 2.2 та DisplayPort 2.1b — краща пропускна здатність та довші кабелі
|NVIDIA зменшила продуктивність RTX 5090D для Китаю без жодних змін характеристик
|Ринок кібербезпеки України виріс до $138 млн
|NVIDIA представила RTX 5090 за $1999, RTX 5080, 5070 Ti та 5070 за $549 з «продуктивністю 4090»
|Забагато цензури: Фейсбук та Інстаграм відмовляються від «упереджених» фактчекерів