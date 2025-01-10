Влада США отримала остаточне схвалення на продаж більш ніж 69 000 BTC у справі Silk Road

Головний окружний суддя США Річард Сіборг відхилив клопотання компаній Battle Born Investments і 1st One Hundred Holdings про блокування продажу 69 370 BTC у справі маркетплейса в даркнеті Silk Road. Тим самим Мін'юст США отримав остаточне схвалення на реалізацію цих криптоактивів.

Про яку справу йдеться?

Battle Born Investments стверджує, що має право власності на 69 370 BTC ($6,5 млрд) через заяву про банкрутство, подану після закриття Silk Road у 2013 році. Компанія звернулася до суду з вимогою повернути їй конфісковані у цій справі активи у 2022 році, але отримала відмову.

Потім фірма подала апеляцію, але знову програла. У жовтні 2024 року Верховний суд США відхилив прохання Battle Born Investments про розгляд позову проти уряду. Уже тоді з'явилася інформація, що заморожені біткоїни можуть продати в повному обсязі.

Постанова Сіборга датована 30 грудня 2024 року. Чому інформація про неї в пресі з'явилася тільки зараз, на момент написання невідомо.

Що це означає і яка подальша доля активів?

Першими про дозвіл повідомило видання DB News. Автори стверджують, що представник Мін'юсту США офіційно підтвердив це. Постанова Сіборга фактично ставить крапку в розгляді, але не означає негайну ліквідацію портфеля.

Водночас американська влада, за непідтвердженими даними, вже деякий час продає біткоїни. Інформація про це вперше з'явилася у квітні 2024 року.

З гаманця, ймовірно підконтрольного владі США, переводили значні партії першої криптовалюти на платформу Coinbase Prime. Останній великий транш, майже на $2 млрд, був на початку грудня 2024 року.

Водночас немає офіційного підтвердження, що це саме продажі. Служба маршалів США має контракт із Coinbase Prime про надання кастодіальних послуг, і зазначені перекази можуть бути ребалансуванням. Однак юрист і фінансовий експерт Скотт Джонсон зазначив, що це здається малоймовірним.

Реакція ринку та криптовалютної спільноти

На тлі новини біткоїн продовжив падіння, розпочате 7-8 січня 2025 року. На момент написання статті актив торгується нижче позначки в $95 000.

Просадка курсу обумовлена негативними очікуваннями у зв'язку з реалізацією значного обсягу біткоїнів. Це може підвищити тиск з боку продавців. За відсутності відповідного попиту ціна активу падатиме.

Водночас деякі члени криптовалютної спільноти вбачають у цьому позитивні моменти. Так, зокрема, президент Сальвадору, де першу криптовалюту було легалізовано, Найіб Букеле зауважив, що це можливість придбати біткоїни зі знижкою. Того ж дня країна докупила ще 11 BTC.

Криптовалютний експерт і співзасновник біржі BitMEX Артур Хейс висловився в аналогічному ключі. Він зазначив, що готовий скупити вільні біткоїни.

CEO компанії CryptoQuant Кі Янг Джу закликав трейдерів не панікувати. За його словами, цей обсяг першої криптовалюти може бути поглинений лише за тиждень.

Драйвером такого попиту, ймовірно, виступлять спотові біткоїн-ETF. Нагадаємо, частковому завдяки їм відбулося зростання курсу першої криптовалюти в листопаді 2024 року, за даними Glassnode.