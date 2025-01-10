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Зеленський розповів, про що йшлося на його зустрічі з президентом Італії
14:16 10.01.2025 |
Президент України Володимир Зеленський заявив про "хорошу зустріч" зі своїм італійським колегою Серджо Маттареллою.
Про це український президент написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
В ході зустрічі Зеленський подякував президенту Італії "за непохитну підтримку України", а також "за чітку і принципову позицію щодо справедливого й тривалого миру".
Український президент наголосив, що інтеграція України до наявних дієвих безпекових структур є не лише найефективнішим рішенням, а й найбільш економічно вигідним для всіх партнерів.
"Ми також обговорили чутливе питання повернення українських дітей, викрадених Росією, - тисячі молодих життів, чиє майбутнє зруйнувала війна Росії. Ми маємо відновити їхнє майбутнє та зробити все можливе, щоб вони, як і всі діти, могли жити щасливо", - зауважив Зеленський.
Він подякував Італії за турботу та підтримку українських сиріт, які наразі перебувають в країні через російську війну.
"Крім того, я запросив президента Маттареллу відвідати Київ і з нетерпінням очікую на продовження цього міцного партнерства", - додав Зеленський.
Напередодні Зеленський зустрічався з італійською прем'єркою Джорджею Мелоні. На зустрічі йшлося про "зміцнення безпеки, реагування на глобальні події та підготовку до цьогорічної конференції з відновлення України, яка відбудеться в Римі".
Зустріч Зеленського із Мелоні відбулась відразу після засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн").
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