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АНАЛІТИКА

Суд ЄС вперше оштрафував Єврокомісію за порушення власного закону

 

Уперше Генеральний суд ЄС ухвалив рішення про стягнення компенсації з Європейської комісії за недотримання власних норм із захисту даних.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Суд постановив, що Єврокомісія передала персональні дані німецького громадянина до США без належних гарантій і зобов'язав її виплатити 400 євро ($412) компенсації.

Громадянин використав функцію "Увійти через Facebook" на сторінці входу ЄС для реєстрації на конференцію.

Суд, який розглядає позови проти інституцій ЄС, визнав, що передача IP-адреси користувача компанії Meta Platforms у США порушує правила ЄС щодо захисту даних.

Загальний регламент захисту даних (GDPR) у Європі вважається одним із найсуворіших і найвсеосяжніших законів про конфіденційність даних у світі.

Великі компанії, такі як Klarna, Meta, LinkedIn та інші, вже неодноразово отримували значні штрафи від ЄС за недотримання цих норм.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС
 

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