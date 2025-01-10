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Суд ЄС вперше оштрафував Єврокомісію за порушення власного закону
14:12 10.01.2025 |
Уперше Генеральний суд ЄС ухвалив рішення про стягнення компенсації з Європейської комісії за недотримання власних норм із захисту даних.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Суд постановив, що Єврокомісія передала персональні дані німецького громадянина до США без належних гарантій і зобов'язав її виплатити 400 євро ($412) компенсації.
Громадянин використав функцію "Увійти через Facebook" на сторінці входу ЄС для реєстрації на конференцію.
Суд, який розглядає позови проти інституцій ЄС, визнав, що передача IP-адреси користувача компанії Meta Platforms у США порушує правила ЄС щодо захисту даних.
Загальний регламент захисту даних (GDPR) у Європі вважається одним із найсуворіших і найвсеосяжніших законів про конфіденційність даних у світі.
Великі компанії, такі як Klarna, Meta, LinkedIn та інші, вже неодноразово отримували значні штрафи від ЄС за недотримання цих норм.
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