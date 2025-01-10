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Стармер прийняв Макрона у заміській резиденції, «у центрі розмови» була Україна
12:53 10.01.2025 |
Президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр Британії Кір Стармер зустрілися у заміській резиденції британських прем'єрів, Україна була центральною темою їхньої розмови.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у комюніке Єлисейського палацу.
Зустріч Стармера і Макрона відбулася у будинку Чекерз - будівлі 16-го сторіччя за 60 км від Лондона, що вже понад 100 років використовується як заміська резиденція британських прем'єр-міністрів.
"Ця нова двостороння зустріч була зосереджена на міжнародних цілях, Україні, Близькому та Середньому Сході, зміцненні відносин між Сполученим Королівством та Євросоюзом, а також поглибленні відносин, що поєднують Францію і Британію, у контексті майбутнього франко-британського саміту, що планується на літо", - зазначає французька сторона.
У комюніке зазначили, що ситуація в Україні була "у центрі розмови".
"Обидва лідери підтвердили прагнення тісно координувати дії з метою підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно. Вони підкреслили важливість продовження постачання зброї, необхідної для захисту територій України, та гарантування тривалої фінансової підтримки для України після 2025 року. Також вони підкреслили важливість надання Україні гарантій безпеки, щоб захистити її від нової агресії", - додають у Єлисейському палаці.
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