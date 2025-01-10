Китайський ЦБ призупиняє викуп казначейських облігацій

Народний банк Китаю (НБК, Центробанк країни) призупиняє викуп казначейських облігацій на відкритому ринку через брак пропозиції паперів.

ЦБ відновить викуп бондів свого часу залежно від ринкових умов, йдеться в повідомленні НБК.

Раніше китайський регулятор неодноразово заявляв про ризик формування "бульбашки" на ринку держоблігацій. Прибутковість казначейських бондів КНР впала до рекордних мінімумів на тлі очікувань суттєвого пом'якшення грошово-кредитної політики НБК для підтримки економіки, що слабшає. Зниженню прибутковості також сприяло зростання попиту на держпапери як найбільш надійні активи в умовах тривалої кризи на ринку нерухомості КНР і побоювань дефляції в країні.

"Рішення НБК означає, що регулятор занепокоєний падінням прибутковості держоблігацій", - зазначає головний економіст Pinpoint Asset Management Чжівей Чжан, слова якого наводить The Wall Street Journal.

Зниження прибутковості китайських бондів чинить тиск і на нацвалюту, курс офшорного юаня опускався до рекордного мінімуму в парі з доларом.

Обсяг чистого викупу казначейських облігацій китайським ЦБ за п'ять місяців з часу запуску програми (серпень-грудень) склав близько 1 трлн юанів ($136 млрд).

Прибутковість 10-річних паперів цього тижня досягла рекордно низьких 1,6%. У п'ятницю вона збільшилася до 1,675%.

Курс долара в парі з офшорним юанем збільшився до 7,3526 юаня 7,3559 юаня на закриття попередньої сесії.

