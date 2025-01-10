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Китайський ЦБ призупиняє викуп казначейських облігацій
12:59 10.01.2025 |
Народний банк Китаю (НБК, Центробанк країни) призупиняє викуп казначейських облігацій на відкритому ринку через брак пропозиції паперів.
ЦБ відновить викуп бондів свого часу залежно від ринкових умов, йдеться в повідомленні НБК.
Раніше китайський регулятор неодноразово заявляв про ризик формування "бульбашки" на ринку держоблігацій. Прибутковість казначейських бондів КНР впала до рекордних мінімумів на тлі очікувань суттєвого пом'якшення грошово-кредитної політики НБК для підтримки економіки, що слабшає. Зниженню прибутковості також сприяло зростання попиту на держпапери як найбільш надійні активи в умовах тривалої кризи на ринку нерухомості КНР і побоювань дефляції в країні.
"Рішення НБК означає, що регулятор занепокоєний падінням прибутковості держоблігацій", - зазначає головний економіст Pinpoint Asset Management Чжівей Чжан, слова якого наводить The Wall Street Journal.
Зниження прибутковості китайських бондів чинить тиск і на нацвалюту, курс офшорного юаня опускався до рекордного мінімуму в парі з доларом.
Обсяг чистого викупу казначейських облігацій китайським ЦБ за п'ять місяців з часу запуску програми (серпень-грудень) склав близько 1 трлн юанів ($136 млрд).
Прибутковість 10-річних паперів цього тижня досягла рекордно низьких 1,6%. У п'ятницю вона збільшилася до 1,675%.
Курс долара в парі з офшорним юанем збільшився до 7,3526 юаня 7,3559 юаня на закриття попередньої сесії.
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