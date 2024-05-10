Росія націоналізувала найбільшого в країні виробника макаронів

Російська влада націоналізувала АТ "Макфа" - найбільшого в країні виробника макаронних виробів. Це підприємство стало наступним після 15 оборонних заводів та ще 300 підприємств вартістю понад 1 трлн руб.

Про це пише The Moscow Times.

Як повідомляється, Центральний районний суд Челябінська задовольнив позов Генпрокуратури РФ про направлення в дохід держави всіх активів "Макфи" та афілійованих із нею компаній.

АТ "Макфа" входить до топ-5 світових виробників макаронних виробів та внесено до переліку системотворчих підприємств агропромислового комплексу Росії.

Причини націоналізації

У позові Генпрокуратура стверджувала, що "Макфа" та десяток інших підприємств мають бути націоналізовані, оскільки їхні бенефіціари Міхаіл Юревич та Вадим Белоусов вели підприємницьку діяльність, водночас працюючи в органах влади.

За даними Генпрокуратури РФ, відповідачі протягом багатьох років використовували своє високе становище "для досягнення власних бізнес-інтересів", порушуючи заборони та обмеження, встановлені антикорупційним законодавством.

Так, Юревич із 2000 до 2005 року був депутатом Держдуми РФ, до 2010 року очолював Челябінськ, а пізніше, до 2014 року, - Челябінську область. Белоусов із 2011 по 2023 рік був депутатом трьох скликань Держдуми Росії.

Юревич і Бєлоусов раніше залишили Росію і були оголошені в міжнародний розшук у справі про хабарі майже на 3,3 млрд руб. за пособництво підрядникам дорожнього будівництва в Челябінській області. 2022 року Белоусову дали 10 років колонії суворого режиму, проте минулого грудня Верховний суд скасував вирок і відправив справу на новий розгляд.

Націоналізація в Росії

Націоналізація активів приватного бізнесу в Росії виправдана в тому випадку, якщо власники завдавали шкоди країні, говорив президент Росії Владімір Путін на з'їзді Російського союзу промисловців і підприємців.

Як зазначається, за 2022-2023 роки понад 180 приватних підприємств у Росії перейшли під контроль держави, а вимоги про націоналізацію, що надійшли до судів за два роки, стосувалися майже 200 компаній. В основному це підприємства, що випускають продукцію військового призначення, а також активи бізнесменів, що залишили країну.

У 2024 році під державний контроль РФ перейшли три заводи Челябінського електрометалургійного комбінату, після чого власника підприємства Юрія Антіпова було затримано у справі про шахрайство.

Також був націоналізований найбільший у країні виробник вина ("Кубань-Вино") та вісім рибопромислових компаній Далекого Сходу, які контролювали ринок видобутку краба.

У лютому Росія націоналізувала мережу салонів найбільшого автодилера країни "Рольф".

Також російська влада відібрала у власників і передала під контроль Росімущєства активи агрохолдингу "Агротерра", яка входить до топ-15 найбільших землевласників у РФ.

Які активи іноземних компаній у РФ відібрав Путін

Як повідомлялося, у липні минулого року Путін доручив передати у тимчасове управління активи данської компанії Carlsberg та французької Danone в Росії.

Після цього керівником "Балтики" призначили Таймураза Боллоєва. За даними Financial Times, він близький до друга Путіна мільярдера Юрія Ковальчука, який виявляв інтерес до "Балтики". Водночас керівником компанії "Данон Росія" призначили 32-річного племінника голови Чечні Рамзана Кадирова та міністра сільського господарства республіки Ібрагіма (Якуба) Закрієва.

Нагадаємо, у березні російський президент Владімір Путінпідписав указ про запровадження тимчасового управління майном резидентів країн, які сама Росія називає "недружніми", у випадку, якщо в цих країнах Росію або російських фізичних чи юридичних осіб позбавлять власності.

Першими у переліку такого майна опинилися 83,73% енергетичної компанії "Юніпро", які належать німецькій Uniper SA, а також 98% компанії енергогенеруючої компанії "Фортум", яка належить структурам фінського енергохолдингу Fortum. Росімущєство призначило керівниками "Юніпро" та "Фортум" менеджерів корпорації "Роснєфть", якою керує один із найближчих соратників російського президента Ігор Сєчін. Логіку тих призначень пояснив замміністр фінансів РФ Олексій Моісєєв. За його словами, управляти іноземними активами будуть російські компанії, які постраждали від санкцій: "Хто постраждав - тому і управляти".

Фінський енергохолдинг Fortum у травні 2022 року оголосив про припинення бізнесу в Росії і планував продати свої російські активи, у тому числі 98,23% у ПАТ "Фортум".

Російські компанії "Фортум" і "Юніпро" володіють 12 вугільними та газовими ТЕС потужністю 16 ГВт, також "Фортум" належать 29,45% акцій ТГК-1 (володіє ТЕС і ГЕС на північному заході РФ, підконтрольна "Газпром енергохолдингу"), вітро- та сонячна генерація.