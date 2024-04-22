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АНАЛІТИКА

Мінський завод потрапив під санкції США через сприяння розповсюдженню ракет

 

Державний департамент Сполучених Штатів Америки визначив низку підприємств-постачальників, які сприяють розповсюдженню балістичних ракет, та щодо яких запроваджуються санкції. Три з них розташовані в Китаї, та ще одне - в Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США.

У заяві американського відомства зазначається, що відповідні підприємства "постачали предмети, придатні для ракет, для програм балістичних ракет Пакистану, включаючи його програму ракет великої дальності".

"Сполучені Штати віддані зміцненню глобального режиму нерозповсюдження, вживаючи заходів для зриву мереж закупівель, які підтримують діяльність з розповсюдження, яка викликає занепокоєння. Сьогодні ми визначаємо чотири суб'єкти відповідно до виконавчого наказу 13382, спрямованого проти розповсюджувачів зброї масового знищення та засобів її доставки", - йдеться в релізі.

Які саме суб'єкти потрапили під санкції

* Мінський завод колісних тягачів (Білорусь);
* Xi'an Longde Technology Development Company Limited (Китай);
* Tianjin Creative Source International Trade Co Ltd (Китай);
* Granpect Co. Ltd. (Китай).

Причина обмежень

У заяві речника Держдепу США Метью Міллер вказується, що дані підприємства брали участь "у діяльності чи операціях, які суттєво сприяли або створюють ризик суттєвого сприяння розповсюдженню зброї масового знищення або засобів її доставки, включаючи будь-які зусилля з виробництва, придбання, володіння, розробляти, транспортувати, передавати або використовувати такі предмети Пакистаном".

Нагадаємо, раніше члени "Великої сімки" пообіцяли запровадити санкції проти третіх країн, які допомагають РФ ухилятися від уже наявних обмежень.

Також 15 квітня стало відомо, що США та Канада запровадили санкції проти Білорусі - обмеження введені щодо низки фізичних та юридичних осіб, причетних до підтримання режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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