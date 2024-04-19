США ветували резолюцію про набуття Палестиною членства в ООН: названо причину

Сполучені Штати наклали вето на проект резолюції про надання Палестині повноправного членства в Організації Об'єднаних Націй. Рішення Вашингтона підтримали дванадцять держав за мінімально необхідних дев'яти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час засідання Ради Безпеки ООН у четвер, 17 квітня, США застосували право вето на проект резолюції, який рекомендував Генеральній Асамблеї у складі 193 членів, "прийняти Державу Палестина до членства" в ООН.

Дванадцять країн проголосували "за", подолавши поріг у дев'ять голосів, необхідний для накладання вето. Країни, що підтримали позицію США: Словенія, Сьєрра-Леоне, Росія, Південна Корея, Мозамбік, Мальта, Японія, Гайана, Франція, Еквадор, Китай і Алжир.

Велика Британія і Швейцарія утрималися під час голосування.

Реакція членів Радбезу ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш не дуже схвально відреагував на результати голосування.

"Нездатність досягти прогресу на шляху до вирішення на основі принципу двох держав, лише збільшить нестабільність і ризик для сотень мільйонів людей у всьому регіоні, які продовжуватимуть жити під постійною загрозою насильства", - заявив він.

Представник Сполучених Штатів підтвердив, що продовжує рішуче підтримувати рішення про створення у Секторі Газа двох держав - під контролем Палестини та під контролем Ізраїлю.

"Це голосування не відображає протистояння палестинській державності, а є визнанням того, що вона може бути досягнута лише в результаті прямих переговорів між сторонами", - сказав заступник посла США в ООН Роберт Вуд.

Посол Великої Британії в ООН Барбара Вудворд зазначила, що таке визнання палестинської державності "не повинно бути на початку нового процесу, але і не повинно бути наприкінці процесу" та що "ми повинні почати з вирішення негайної кризи у Газі".

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраїль Кац подякував США за ветування документу.

Натомість посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан, звертаючись до 12 членів Ради, які підтримали проект резолюції, зазначив: "Це дуже сумно, тому що ваше голосування лише ще більше підбадьорить палестинське відторгнення і зробить мир майже неможливим".

Президент Палестини Махмуд Аббас у своїй заяві засудив вето США як "несправедливе, неетичне і невиправдане".

"Той факт, що ця резолюція не пройшла, не зламає нашу волю і не переможе нашу рішучість. Ми не зупинимося в наших зусиллях", - сказав посол Палестини в ООН Ріяд Мансур.

Палестинська автономія

У 1994 році в результаті Угод в Осло між Ізраїлем та Організацією Визволення Палестини було створено Палестинську національну адміністрацію. Питання створення майбутньої держави Угодами не передбачалося. Відтоді Адміністрація контролювала обмежені частини окупованого Західного берега річки Йордан, але втратила владу в Секторі Гази після конфлікту з ХАМАС у 2007 році.

Керівництво автономії раніше вже намагалося здобути членство в ООН. У 2011 році Махмуд Аббас заявляв про намір подати заявку на отримання членства в Організації.

У лютому 2023 року прем'єр-міністр Палестинської автономії Мохаммед Штайє подав у відставку. Своє рішення він пояснив кроком до формування згоди серед палестинців щодо політичних угод після війни Ізраїлю з ХАМАС.

Адміністрація Байдена уже давно виступає проти спроб палестинців в односторонньому порядку отримати статус держави в ООН. Вашингтон підтримує державність палестинців, але виключно після переговорів з Ізраїлем.

Американські високопосадовці зазначають, що такі зусилля Палестини шкодять активному прагненню США та Ізраїлю досягнути рішення про створення двох держав через ширшу регіональну ініціативу.

На їхню думку, вона має початися зі звільнення заручників, після чого було б ухвалене рішення про остаточне припинення війни. Надалі арабів могли б залучити до відновлення Сектору Газа за допомогою реформованої Палестинської автономії, відбулася б нормалізація відносин Саудівської Аравії з Ізраїлем та зміцнення Близькосхідного фронту проти Ірану.