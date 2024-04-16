Росія торік не знайшла жодного нового великого родовища нафти

Пошуки в росії нових покладів нафти, які могли б покрити запаси, що вибувають через видобуток, 2023 року принесли провальні результати, повідомляють російські ЗМІ.

За підсумками року на державний баланс було поставлено 43 родовища нафти та газу, свідчать дані роснєдр.

І хоча кількість нових родовищ зросла на 9 порівняно з минулим роком, лише одне з них потрапило до категорії великих - нафтогазоконденсатне родовище імені Р. У. Маганова на шельфі Каспійського моря із запасами 136,2 млрд кубометрів газу.

Серед нафтових родовищ великих не знайшлося, випливає з даних роснєдр. Майже всі вони виявилися або дрібними (запаси до 5 млн тонн), або дуже дрібними (менш як 1 млн тонн). Найбагатшим на барелі родовищем виявилося бурське в іркутській області. Однак його розмір - 8,7 млн тонн - відповідає обсягу, який нафтова промисловість за поточних темпів викачує з надр за 6 днів.

Також у топ-3 потрапили родовище імені В. П. Орлова (7,5 млн тонн, або 5 днів російського видобутку) й талтимське у ХМАО (6,1 млн тонн, 4 дні видобутку).

Загалом нафтові компанії відзвітували про знаходження 565 млн тонн нафти - мінімального за 6 років обсягу. Однак цього результату було досягнуто переважно дорозвідкою вже відомих покладів. Сумарні запаси нових родовищ становили лише 43 млн тонн нафти, а це один місяць поточного російського видобутку.

Сумні результати геологорозвідувальних робіт фіксуються в росії з року в рік. За останні п'ять років лише одного разу нафтовикам і геологам вдалося відкрити нове велике нафтове родовище - мадачагське на шельфі Баренцевого моря із запасами 82,3 млн тонн.

До 90% всіх нафтогазових родовищ, що відкриваються, належать до дрібних і дуже дрібних, визнають роснєдра. При цьому, за даними мінприроди рф, майже всі запаси нафти в росії вже залучені до роботи: нерозподілений фонд становить лише 3%.

Щоб підтримувати виробництво на виснажених покладах, відкритих за часів брежнєвського застою, нафтовикам доводиться бурити дедалі більше свердловин: минулого року обсяги бурових робіт сягнули 28,1 тис. кілометрів і встановили рекорд новітньої історії країни.

Але обсяг видобутку при цьому не збільшується (він просів на 1%, 530 млн тонн), звертає увагу партнер RusEnergy михаіл крутіхін: «Ці свердловини бурять не на нових промислах, а на старих, щоб висмоктати нафту, яка залишилася, підтримати видобуток з останніх сил».

Минулого року в югрі - а це провідна нафтова зона росії - започатковано лише два родовища, і обидва крихітні, вказує крутіхін: «Це юккун-йоганське родовище, яке ввів «лукойл», і східно-рогожниківське біля «сургутнафтогазу».

«Нещодавно на галузевій нараді в ханти-мансійську було озвучено цифру: залишилося від 9 до 17 років до виснаження рентабельних запасів нафти в росії, - розповідає експерт. - Після цього залишиться лише та нафта, добувати яку дорожче, ніж продавати».