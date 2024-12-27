Фінансові новини
- |
- 27.12.24
- |
- 16:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Китай планує побудувати найбільшу у світі ГЕС поблизу кордону з Індією
14:37 27.12.2024 |
Китайський уряд схвалив будівництво ГЕС на нижній течії річки Ярлунг Цангпо в Тибеті, яка може згенерувати утричі більше електроенергії, ніж гребля "Три ущелини".
Про це пише агентство Bloomberg.
Раніше повідомлялося, що ця дамба може стати найбільшою у світі, а її будівництво обійдеться у 137 мільярдів доларів. Це зробить її одним із найдорожчих інфраструктурних проєктів в історії та значним поштовхом для відновлення економічного зростання в Китаї.
Цей проєкт може стати джерелом напруги між Китаєм та Індією, адже річка Ярлунг Цангпо протікає через спірну територію Аруначал-Прадеш і впадає в одну з основних річок Індії.
Відносини між країнами лише нещодавно стабілізувалися після чотирирічного застою, спричиненого зіткненням на кордоні у червні 2020 року, внаслідок якого загинуло близько 20 індійських та щонайменше 4 китайських солдатів.
Будівництво дамби займе щонайменше десятиліття і вимагатиме підключення до енергетичної мережі на сході Китаю, оскільки у самому Тибеті "зовсім немає потреби" у такій кількості енергії, зазначив Девід Фішман, старший менеджер енергетичної консалтингової компанії Lantau Group, розташованої в Шанхаї.
"Це величезний інженерний проєкт. Річка має чудовий потенціал для гідроенергетики", - додав він. "Однак усі країни нижче за течією турбуватимуться про наслідки зменшення водотоку. Індія дуже стурбована цим питанням".
Корпорація з будівництва Китаю заявляє, що на нижніх течіях річки знаходиться величезна ущелина з потенціалом для генерації 70 гігават електроенергії - це більш ніж утричі перевищує потужність греблі "Три ущелини", яка наразі є найбільшою у світі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Бронювання в «Дії» знову працює – Федоров
|США сповнені рішучості принести мир в Україну як ніколи - генерал Келлог у відповідь на різдвяний обстріл
|Франція закінчила підготовку українських пілотів для літаків Mirage 2000-5F
|Підвищення військового збору з 2025 року - роз’яснення Мінфін
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В ОАЕ планують запустити першу у світі службу повітряних таксі до кінця 2025 року
|Китай планує побудувати найбільшу у світі ГЕС поблизу кордону з Індією
|Глобальний ланцюг постачань під загрозою через погрози Трампа ввести мита - Bloomberg
|Парламент Південної Кореї підтримав імпічмент виконувачу обовʼязків президента
|Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну - УГКЦ
|Президент Німеччини розпустив парламент
Бізнес
|Twitter/X підвищив вартість передплати Premium Plus майже на 40% — українці платитимуть $22 на місяць
|Китайські виробники електромобілів вдаряються об стіну мит ЄС – Bloomberg
|Адміністрація Байдена розпочала нове розслідування проти китайських мікросхем
|Telegram уперше став прибутковим після трьох років монетизації
|Google Chrome запроваджує виявлення шахрайства за допомогою ШІ для захисту конфіденційності
|Honda і Nissan об'єднаються у 2026 році, Mitsubishi роздумує над приєднанням
|Учені створили ядерно-алмазну батарею, здатну живити пристрої тисячі років