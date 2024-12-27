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АНАЛІТИКА

Китай планує побудувати найбільшу у світі ГЕС поблизу кордону з Індією

 

Китайський уряд схвалив будівництво ГЕС на нижній течії річки Ярлунг Цангпо в Тибеті, яка може згенерувати утричі більше електроенергії, ніж гребля "Три ущелини".

Про це пише агентство Bloomberg.

Раніше повідомлялося, що ця дамба може стати найбільшою у світі, а її будівництво обійдеться у 137 мільярдів доларів. Це зробить її одним із найдорожчих інфраструктурних проєктів в історії та значним поштовхом для відновлення економічного зростання в Китаї.

Цей проєкт може стати джерелом напруги між Китаєм та Індією, адже річка Ярлунг Цангпо протікає через спірну територію Аруначал-Прадеш і впадає в одну з основних річок Індії.

Відносини між країнами лише нещодавно стабілізувалися після чотирирічного застою, спричиненого зіткненням на кордоні у червні 2020 року, внаслідок якого загинуло близько 20 індійських та щонайменше 4 китайських солдатів.

Будівництво дамби займе щонайменше десятиліття і вимагатиме підключення до енергетичної мережі на сході Китаю, оскільки у самому Тибеті "зовсім немає потреби" у такій кількості енергії, зазначив Девід Фішман, старший менеджер енергетичної консалтингової компанії Lantau Group, розташованої в Шанхаї.

"Це величезний інженерний проєкт. Річка має чудовий потенціал для гідроенергетики", - додав він. "Однак усі країни нижче за течією турбуватимуться про наслідки зменшення водотоку. Індія дуже стурбована цим питанням".

Корпорація з будівництва Китаю заявляє, що на нижніх течіях річки знаходиться величезна ущелина з потенціалом для генерації 70 гігават електроенергії - це більш ніж утричі перевищує потужність греблі "Три ущелини", яка наразі є найбільшою у світі.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай, Індія
 

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