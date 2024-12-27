Президентка Грузії оголосить свій план дій на період двовладдя

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі пообіцяла 29 грудня оприлюднити свій план дій на період після інавгурації призначеного владою "президента" Михеїла Кавелашвілі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив портал SOVA.

Зурабішвілі наголосила, що недільна інавгурація Кавелашвілі не має юридичної сили, і вона залишається главою держави.

Однак про те, що вона робитиме після 29 грудня, Зурабішвілі пообіцяла оголосити в неділю.

"Правляча партія повинна дізнатися про плани цього тижня в неділю, а не раніше. Найважливіше, що нам потрібно знати про неділю, - це те, що президентські вибори, як і інавгурація, не мають юридичної сили, тому я залишаюся президентом і продовжую працювати", - сказала Зурабішвілі британському подкасту Rest is Politics.

Як відомо, 14 грудня на виборах президента Грузії затвердили головою держави єдиного кандидата, висунутого партією влади, ексфутболіста Кавелашвілі.

Зурабішвілі вважає голосування нелегітимним і не визнає його результати. Вона обіцяє залишатися на посаді, доки не будуть проведені справедливі парламентські вибори.

29 грудня Кавелашвілі прийматиме присягу, таким чином у Грузії почнеться період двовладдя.

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що посли інших країн та закордонні гості не будуть запрошені на інавгурацію Кавелашвілі.