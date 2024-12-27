Ціни на бензин у Росії встановили 13-річний рекорд після атак українських дронів

Росіяни зіткнулися з рекордним зростанням цін на бензин за останні 13 років.

Про це пише The Moscow Times.

Повідомляється, що причиною стали атаки дронів на нафтопереробні заводи, які призвели до скорочення виробництва пального більш ніж на 10% у першій половині 2024 року.

Станом на 23 грудня бензин подорожчав на 11% і в середньому коштує 60,57 руб (0,6 дол) за літр. При чому у віддалених регіонах, таких як Далекий Схід, ціни перевищують середній рівень на чверть.

У виданні зазначають, що зростання цін стало найбільшим із 2011 року, коли вартість бензину підскочила на 14,9%.

Уперше за шість років ціни на бензин зростають швидше за загальну інфляцію, яка, за оцінками Міністерства економічного розвитку РФ, становитиме 9,7%. Це може призвести до подальшого зростання вартості товарів, адже ціна пального закладається у вартість доставлення.

Для стримування цін уряд РФ запровадив заборону на експорт бензину після атак на НПЗ. До кінця травня спад виробництва пального сягнув 20% проти грудня 2023 року. Водночас статистика з виробництва була засекречена під приводом "геополітики".

У 2025 році аналітики прогнозують подальше зростання цін на бензин у РФ у межах 10-15%, а за несприятливого сценарію - до 20%. Причинами стануть підвищення тарифів на транспортування, зростання акцизів і вплив девальвації рубля. Зміни можуть принести бюджету РФ додаткові 170 млрд руб (1,7 млрд дол), але стануть тягарем для споживачів.