Частка китайського юаня у глобальних резервах впала до мінімуму за три роки. На це вплинуло вторгнення РФ в Україну

Частка китайського юаня у глобальних валютних резервах впала до найнижчого рівня за останні три роки.

Станом на кінець минулого року із $11,45 трильйона світових валютних резервів лише 2,29% зберігалися у юанях, повідомляє Reuters із посиланням на дані Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Це найнижча частка з четвертого кварталу 2020 року та суттєво нижче пікового показника на рівні 2,83% у першому кварталі 2022 року.

Привабливість юаня як глобальної резервної валюти зникає, зазначає агентство. Центральні банки зменшували частку юаня у своїх валютних резервах у кожному з останніх семи кварталів, майже за два роки вона знизилася на п'яту частину.

Валютний стратег Goldman Sachs Майкл Кехілл пояснює, що державні облігації Китаю більше не пропонують тієї прибутковості, яка була у них у 2016 році, коли МВФ вперше включив юань у свої дані. У той час китайські цінні папери виглядали привабливішими порівняно з облігаціями інших розвинутих країн.

Він також вважає, що не випадково частка юаня у світових резервах почала зменшуватися у першому кварталі 2022 року, коли Росія, яку Пекін вважає своїм союзником, розпочала повномасштабну війну в Україні.

"Не виключено, що свою роль відіграла геополітика. Академічна література виявила, що управління резервами частково продиктовано геополітичним узгодженням, і це, безсумнівно, узгоджується з тим, що ми бачили", - каже Кехілл.

З десяти країн, які регулярно публікують дані географічне розбиття своїх резервів, жодна не збільшила свої запаси юаня з першого кварталу 2022 року, свідчать дані МВФ. Хоча ці звіти охоплюють лише невелику частину світових резервів, Кехілл вважає, що позиція цих країн щодо юаня свідчить про "помітне зрушення".

Аналітики ING зауважують, що Росія станом на кінець 2021 року була найбільшим власником резервів у китайській валюті, але цілком могла витрачати свої запаси юаня для фінансування бюджетного дефіциту.

Як повідомлялося, Росія не розкриває дані про структуру валютних резервів. Проте відомо, що значна частина Фонду національного добробуту (ФНБ) РФ, створеного під керівництвом Володимира Путіна, розміщена саме в юанях.

Обсяг ФНБ станом на 1 січня 2024 року становив 11,97 трильйона рублів або $133,4 млрд в еквіваленті. При цьому обсяг ліквідних активів фонду впав до 5,01 трлн руб. ($55,88 млрд). На початок 2022 року обсяг ліквідних коштів ФНБ оцінювався у 8,43 трильйона рублів або $113,5 млрд.

При цьому залишки коштів фонду на рахунках у євро були обнулені. Відтак, у складі ФНБ залишилися лише рублі, золото та китайські юані. Станом на 1 січня 2024 року на рахунках ФНБ розміщено 227,33 млрд юанів, 358,96 тонн золота та 1,514 млрд руб.