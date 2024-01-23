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Bloomberg пояснив важливість удару дронів по Усть-Лузі
13:25 23.01.2024 |
Атаки безпілотників по портах у Балтійському морі становлять загрозу для ключового російського маршруту, яким вона експортує нафту. Це відкриває "новий фронт у російській війні проти України", пише Bloomberg.
Минулого тижня український дрон вперше долетів до Ленінградської області Росії, а це приблизно 1000 км від кордону. Його начебто збили над Петербурзьким нафтовим терміналом без суттєвої шкоди для об'єкта.
Але друга атака минулої неділі стала більш руйнівною. Вона призвела до пожежі й зупинки газоконденсатного заводу Новатеку в порту Усть-Луга.
Поруч з підприємством у безпосередній близькості розташовані кілька найважливіших російських нафтоперевалок.
"Регулярні атаки або важчі безпілотники можуть створити перебої у роботі балтійських портів і призвести до скорочення обсягів експорту", - сказав агентству колишній топменеджер Газпром Нафти Сергій Вакуленко.
Якщо це станеться, "у Росії буде небагато життєздатних альтернатив".
За даними Bloomberg, з двох основних балтійських терміналів в Усть-Лузі та Приморську, якими керує державна компанія Транснєфть, Росія експортує близько 1,5 млн барелів нафти сорту Urals на день, або понад 40% загального морського експорту сирої нафти в Росії. Крім того, з Усть-Луги експортуються окремі партії казахстанської нафти.
"Зупинка експорту з Балтії була б серйозним шоком", - визнав Віктор Курилов, старший аналітик нафтових ринків консалтингової компанії Rystad Energy A/S.
Такі значні потоки неможливо буде переспрямувати в інші порти.
У Баренцевому морі є експортні термінали, але вони доступні тільки залізницею та мають обмежену пропускну здатність, сказав Вакуленко, який зараз є науковим співробітником берлінського "Фонду Карнегі за міжнародний мир".
"Маршрут до Китаю та тихоокеанських портів заповнений, тому жоден барель туди не може бути переспрямований", - сказав він.
Порт Новоросійськ у Чорному морі міг би прийняти додаткові 300 000 барелів на добу, але не перекриє потенційну втрату Усть-Луги, сказав агентству Віктор Катона, провідний нафтовий аналітик з компанії Kpler.
Крім того, Новоросійськ розташований ще ближче до України й може бути уражений не тільки з повітря, але й з моря.
Серйозний збій експорту з Балтії буде відчутний в усьому світі. А ринок і так перебуває в стані підвищеної готовності через атаки єменських хуситів на судноплавство в Червоному морі.
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