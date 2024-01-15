ШІ вплине на 40 відсотків робочих місць у світі - МВФ

Технології штучного інтелекту матимуть вплив на майже 40 відсотків робочих місць у всьому світі, замінюючи одні та доповнюючи інші. Такого висновку дійшли у Міжнародному валютному фонді (МВФ) під час аналізу, йдеться у блозі директорки фонду Крісталіни Георгієвої, оприлюдненому 14 січня.

"Ми стоїмо на порозі технологічної революції, яка може дати поштовх продуктивності, прискорити глобальне зростання і підвищити доходи в усьому світі. Але вона також може замінити робочі місця та поглибити нерівність", - вважає Георгієва.

Вона зазначає, що кінцевий вплив ШІ на світову економіку важко передбачити, та наголошує на необхідності розробити набір політик "для безпечного використання величезного потенціалу ШІ на благо людства".

Аналіз, проведений МВФ, показав, що майже 40 відсотків світової зайнятості підпадає під вплив штучного інтелекту, адже одна з особливостей ШІ - його здатність впливати на висококваліфіковану роботу. Як наслідок, країни з розвиненою економікою стикаються з більшими ризиками, пов'язаними зі штучним інтелектом, але також мають більше можливостей для використання його переваг порівняно з країнами, економіки яких розвиваються.

Майже третина робочих місць у розвинених країнах може зникнути

Так, у МВФ дійшли до висновку, що близько 60 відсотків робочих місць можуть зазнати впливу ШІ у розвинених країнах. Приблизно половина з них - може отримати вигоду від інтеграції ШІ, підвищивши продуктивність. Тоді як для іншої половини - програми зі штучним інтелектом можуть замінити працю людини, що може знизити попит на робочу силу, а отже призведе до зниження заробітної плати і скорочення кількості найманих працівників. У крайньому разі - це може знищити частину робочих місць, зазначають в МВФ.

Нерівність між країнами та у суспільстві

Натомість на ринках, що розвиваються, і в країнах з низьким рівнем доходу вплив штучного інтелекту, як очікується, становитиме 40 відсотків і 26 відсотків відповідно. Ці дані свідчать про те, що країни з перехідною економікою та країни, що розвиваються, стикаються з меншою кількістю негайних руйнувань, спричинених штучним інтелектом через те, що не мають інфраструктури або кваліфікованої робочої сили, щоб скористатися перевагами ШІ. Це у свою чергу тяжіє поглибленням нерівності між країнами, пише Георгієва.

Крім того, на її думку, ШІ може вплинути на нерівність у доходах і багатстві всередині країн. За даними досліджень, ШІ може допомогти менш досвідченим працівникам швидше підвищити свою продуктивність, а молодшим працівникам може бути легше використовувати нові можливості на відміну від колег старшого віку.

Аналізуючи вплив на доходи працівників, у МВФ дійшли до висновку, що це залежатиме від того, наскільки ШІ доповнюватиме високооплачуваних працівників. У разі, якщо це буде суттєво, їхні доходи можуть непропорційно вирости. Також на це може вплинути впровадження ШІ низкою фірм, що збільшить прибутковість капіталу і буде на користь високооплачуваним працівникам.

Рішення - соціальний захист та перекваліфікація

Погіршення загальної нерівності Георгієва називає "тривожним сценарієм" та вважає, що політики мають активно реагувати для запобігання подальшому розпалюванню соціальної напруженості. Як рішення вона пропонує запровадити всеосяжні мережі соціального захисту та програми перекваліфікації для вразливих категорій працівників, аби зробити перехід до ШІ "більш інклюзивним".

Для допомоги у розробці правильних політик МВФ розробив Індекс готовності до ШІ, за допомогою якого вже оцінив 125 країн у сферах цифрової інфраструктури, політики у сфері людського капіталу та ринку праці, інновацій та економічної інтеграції, а також регулюванні та етики. Найвищу оцінку отримали США, Сінгапур та Данія.

На основі аналізу країнам з розвиненою економікою у МВФ радять надавати пріоритет інноваціям та інтеграції ШІ, розробляючи при цьому надійну нормативно-правову базу. Натомість державам з ринками, що формуються, та країнам, що розвиваються, - закладати міцний фундамент шляхом інвестицій у цифрову інфраструктуру та цифрову компетентність робочої сили.