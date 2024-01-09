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Війна за Тайвань між США та Китаєм може коштувати близько 10% світового ВВП - Bloomberg
12:55 09.01.2024 |
Війна за Тайвань може коштувати 10 трильйонів доларів, що дорівнює близько 10% світового ВВП, та перевищує удар від війни в Україні, пандемії коронавірусу та світової фінансової кризи.
Про це свідчать підрахунки Bloomberg Economics.
"Зростаюча економічна та військова потужність Китаю, зростаюче почуття національної ідентичності Тайваню та нестабільні відносини між Пекіном і Вашингтоном означають, що умови для кризи існують", - йдеться в статті.
Агентство зазначає, що вторгнення Росії в Україну та дефіцит напівпровідників, коли світ знову відкрився від карантину через Covid, дають невелике уявлення про те, що поставлено на карту для світової економіки. Наслідки війни в Тайванській протоці були б набагато більшими.
Тайвань виробляє більшість у світі передових напівпровідників, а також багато мікросхем. У всьому світі 5,6% загальної доданої вартості припадає на сектори, які використовують мікросхеми як пряму сировину - це майже 6 трлн доларів. Загальна ринкова капіталізація 20 найбільших клієнтів гіганта виробництва мікросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. становить близько 7,4 трлн дол. Також Тайванська протока є одним із найжвавіших судноплавних шляхів у світі.
Bloomberg Economics змоделювало два сценарії: китайське вторгнення, яке втягує США в локальний конфлікт, і блокада, яка відрізає Тайвань від торгівлі з рештою світу. Набір моделей використовується для оцінки впливу на ВВП, враховуючи удар по постачанню напівпровідників, перебої в судноплавстві в регіоні, торговельні санкції та тарифи, а також вплив на фінансові ринки.
У разі війни економіка Тайваню буде знищена. Базуючись на порівнянних останніх конфліктах, Bloomberg Economics оцінює 40% удару по ВВП. Населення та промислова база, зосереджена на узбережжі, додадуть людських та економічних витрат.
Якщо відносини з основними торговельними партнерами буде вимкнено та не буде доступу до передових напівпровідників, ВВП Китаю зазнає удару на 16,7%.
Для США, які знаходяться далі від центру подій, але все ще з великою кількістю поставлених на карту - наприклад, через залежність Apple від азіатського ланцюга постачання електроніки - ВВП впаде на 6,7%.
Для світу в цілому ВВП впаде на 10,2%, при цьому найбільше постраждає економіка Південної Кореї, Японії та інших країн Східної Азії.
Ключове припущення в цьому сценарії полягає в тому, що США вдасться залучити союзників до узгоджених і суворих економічних санкцій проти Китаю.
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