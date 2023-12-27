Китай послабив обмеження щодо ігор — після того, як Tencent та NetEase втратили $80 млрд

Раніше китайський регулятор опублікував суперечливі правила, що обмежували розробку онлайн-ігор, деякий контент та витрати дорослих гравців у іграх.

Найбільше від обмежень постраждали два провідні китайські видавці ігор - NetEase та Tencent. Зрештою, як повідомляє Bloomberg, у понеділок Китай схвалив 105 внутрішніх ігор, аби дещо послабити нові правила та продемонструвати «‎підтримку розвитку онлайн-ігор».

Масштабні обмеження, які застали гравців галузі та інвесторів зненацька в останній торговий день перед Різдвом, нагадали про жорстокі репресії в технологічному секторі 2021 року. Тоді ж різні агенції різко ввели обмеження в секторах електронної комерції та розваг, стримуючи Ant Group, яку підтримує Джек Ма, і Alibaba Group, одночасно знищуючи індустрію онлайн-освіти.

Tencent впав на 16% - це найбільше внутрішньоденне падіння з 2008 року; тоді як його конкурент NetEase - на рекордні 18%, а популярний серед геймерів сервіс соціальних мереж Bilibili - на 14%. Разом вони втратили близько $80 млрд ринкової вартості.

Протягом багатьох років Пекін ставав дедалі жорсткішим щодо відеоігор. У 2021 році були встановлені суворі обмеження на час гри для осіб віком до 18 років і призупинене схвалення нових відеоігор приблизно на вісім місяців, через занепокоєння ігровою залежністю.

Торік схвалення нових ігор відновили, але 2022-й - став найскладнішим роком для китайської ігрової індустрії, оскільки загальний дохід вперше скоротився. Водночас за даними промислової асоціації CGIGC, на яку посилається Reuters, китайський ринок відеоігор цього року повернувся до зростання, оскільки внутрішні доходи зросли на 13% до $42,6 млрд.