Чи знімуть Трампа з президентських виборів у США після рішення суду Колорадо

Рішення суду штату Колорадо, яке відсторонило Дональда Трампа від участі у наступних президентських виборах у США, стало головною новиною в американській політиці. Але практичні шанси на те, що Трамп не зможе стати кандидатом у президенти від республіканців, дуже малі.

РБК-Україна пояснює подробиці резонансного рішення.

Під час підготовки матеріалу використовувалися статті CNN, The New York Times, The Washington Post, Axios, текст Конституції США.

Спроби Дональда Трампа у різний спосіб перевернути на свою користь результати президентських виборів у США 2020 року, на яких він поступився Джо Байдену, досі переслідують екс-президента. І вплинуть вже на нинішню президентську кампанію, в якій він спробує взяти у Байдена реванш.

Трамп намагався вирвати перемогу на виборах-2020 у різний спосіб: від тиску на місцеву владу з метою знайти для себе "додаткові" голоси вже після їх підрахунку - і до виступу перед своїми прихильниками у Вашингтоні напередодні остаточного оформлення перемоги Байдена, що в результаті закінчилося кровопролитним штурмом Капітолія 6 січня 2021 року.

За мотивами тих подій у США розвиваються численні кримінальні провадження та судові процеси. Але вчорашнє рішення суду Колорадо - це перший конкретний та закінчений кейс, що безпосередньо впливає на нинішню президентську кампанію Трампа.

Що вирішив суд Колорадо

Верховний суд штату Колорадо чотирма голосами проти трьох вирішив, що Трамп, відповідно до 14-ї поправки до Конституції США, не може брати участь у президентських виборах на території штату. Причина - його "участь у повстанні проти Сполучених Штатів", яким суд визнав штурм Капітолія. Сам позов був поданий шістьма жителями Колорадо у вересні і був частково задоволений судом першої інстанції, після чого оскаржений вже у верховному суді штату.

Суддям потрібно було відповісти на кілька фундаментальних питань: чи був штурм Капітолія досить масштабною подією, щоб назвати його "повстанням"; чи підпадають дії Трампа 6 листопада під "участь" у ньому; і, нарешті, чи можна в принципі застосовувати до Трампа відповідну поправку до Конституції (на це питання перший суд відповів негативно).

Річ у тім, що 14-та поправка до Конституції США містить конкретний перелік посад, на які заборонено обирати або призначати громадянина, який брав участь у "повстанні проти США": сенатори, конгресмени, посади в уряді США або будь-якого окремого штату. Посада президента США серед таких прямо не вказана. Але Верховний суд Колорадо вирішив, що посада президента країни точно належить до державних посад, хоч окремо і вказана.

Конкретний підсумок рішення суду - прізвище Трампа не можна вносити до списків кандидатів на республіканських праймериз у Колорадо, які мають відбутися 5 березня. Адже якщо він не може балотуватися в президенти в цьому штаті, то і його участь у праймеріз буде нелогічною та протиправною.

Втім, суд окремо обмовився, що рішення не набуде чинності до 4 січня, а якщо Трамп вирішить оскаржити його у Верховному суді США - то доти, доки цей суд не вирішить, чи приймати справу до розгляду. Юридична команда Трампа негайно заявила про подання апеляції до Верховного суду країни. Тому рішення суду Колорадо гарантовано не набуде чинності ще деякий час.

Чому судове рішення викликало такий резонанс у США

Рішення верховного суду Колорадо безпрецедентне у тому сенсі, що вперше в американській історії громадянин усувається від участі у виборах президента США. 14-ту поправку було прийнято в 1868 році, незабаром після закінчення громадянської війни в США. Мета норми про усунення громадян, які брали участь у повстанні, від виборів і посад, що призначаються, - не допустити повернення до влади південців-конфедератів, які програли. Насправді ця норма застосовувалася досить рідко, востаннє - 1920 року.

У контексті нинішньої політичної ситуації в США рішення суду Колорадо показове тому, що в інших штатах зараз слухається 15 аналогічних справ щодо усунення Трампа від виборів через події 6 січня 2021-го (ще за двома десятками таких позовів суди раніше відмовили заявникам). І хоча кожен суд, за ідеєю, діє незалежно від іншого, на практиці, зазначають американські медіа, колорадський прецедент може вплинути на слухання і в інших штатах.

Як події розвиватимуться далі

Фактично доля президентських виборів у США тепер багато в чому залежатиме від рішення Верховного суду країни (якщо він візьме апеляцію Трампа у провадження). Коли суд візьметься за апеляцію і коли може бути прийняте фінальне рішення - відкриті питання.

Важливий момент - хоча Верховний суд розглядатиме лише рішення суду штату Колорадо, його фінальний вердикт у справі, очевидно, матиме чинність для всієї країни. І якщо Верховний суд підтримає думку суду Колорадо і заборонить Трампу йти на вибори вже після висування того кандидатом у президенти від республіканців (що фактично неминуче), а тим більше ближче до дати самих виборів у листопаді-2024, політичний хаос у країні неминучий. Як у такому разі проходитимуть вибори, передбачити неможливо - можна гарантувати лише те, що сам Трамп із таким рішенням не погодиться та закликає своїх прихильників до нових протестів.

Утім такий сценарій виглядає малоймовірним. Річ у тому, що зараз у Верховному суді США є республіканська "супербільшість": шість суддів-республіканців проти трьох суддів-демократів. Причому трьох із шести республіканців під час своєї президентської каденції призначив особисто Трамп. Тому чекати, що суд більшістю голосів ухвалить рішення проти колишнього президента, поки що не доводиться.

У практичній площині рішення суду Колорадо, напевно, призведе до подальшого зростання президентського рейтингу Трампа. Принаймні раніше порушені проти нього кримінальні та цивільні справи лише мобілізували його прихильників.