Україна та Румунія примирилися щодо каналу у дельті Дунаю

Україна та Румунія на полях 9-ї наради сторін Конвенції про оцінку впливу на довкілля у транскордонному контексті (Конвенції Еспо) у Женеві знайшли компроміс у багаторічній суперечці навколо каналу "Дунай-Чорне море". Про це міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець повідомив у Facebook у суботу, 16 грудня.

"Ми виконали "домашню роботу" і здолали довгий шлях по приведенню у відповідність проєкту до вимог Конвенції. Адже Україні не байдуже на добросусідські відносини та дотримання норм міжнародного права. Ми хочемо і можемо шукати спільну мову та виправляти помилки минулого", - написав він.

Відповідне рішення Стрілець назвав історичним та подякував міністру навколишнього середовища, водних та лісових ресурсів Румунії Мірчу Фекету за підтримку, а міністерці навколишнього середовища Молдови Йорданці Йордановій - "за професійне та дипломатичне головування на засіданні наради сторін Конвенції".

Суперечка України та Румунії через канал у дельті Дунаю

Суперечка Румунії та України щодо дельти Дунаю тривала з 2004 року. Тоді Київ запустив в експериментальному режимі плавання каналом "Дунай - Чорне море", який пролягає Кілійським та Старостамбульським (Швидким) гирлами у дельті Дунаю.

Румунія та Єврокомісія виступили проти облаштування Україною каналу, вказуючи на норми екології та охорони природи, а також на те, що дельта Дунаю знаходиться під охороною ЮНЕСКО.

2005 року за рішенням тодішнього президента України Віктора Ющенка роботи з поглиблення каналу призупинили для проведення експертизи. У міністерстві охорони навколишнього природного середовища України дійшли висновку, що будівництво шкоди природі не завдає. Румунія не погодилася з такою оцінкою.

У 2010 році Україна також скаржилася Єврокомісії на Румунію у зв'язку із планами Бухареста щодо розширення гирла Дунаю.