Європарламент підтримує Ізраїль і мирне населення Гази

Послання Європейського парламенту (ЄП) у Страсбурзі було однозначним: усі політичні групи під час дебатів у середу, 18 жовтня, засудили атаку на Ізраїль палестинського руху ХАМАС, визнаного в ЄС, США і в Німеччині терористичною організацією.

Водночас депутати ЄП наполягають на тому, що дії Ізраїлю щодо захисту від ХАМАС не повинні призводити до загибелі цивільного населення Сектора Гази й загрози життю палестинців, які там проживають. Міжнародного права слід дотримуватись, наголошують євродепутати. Під час дебатів у залі були присутні родичі заручників, захоплених ХАМАС на території Ізраїлю і вивезених до Сектора Гази. Європарламент вимагає негайного звільнення всіх заручників.

Деякі з тих, хто виступав під час дебатів, зазначили, що війна проти ХАМАС, оголошена Ізраїлем, посилює терористичну загрозу в Євросоюзі, а збройні напади на школу у Франції та на шведських футбольних уболівальників у Бельгії стали першими свідченнями того, що ісламістський терор повертається в Європу.

Фон дер Ляєн: Удар по лікарні в Газі має бути розслідуваний

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) засудила удар по лікарні в Секторі Гази, унаслідок якого, як повідомляють, увечері 17 жовтня загинули сотні людей. "Немає жодного виправдання обстрілу лікарні, заповненої мирними жителями", - заявила вона.

За словами фон дер Ляєн, тепер необхідно встановити, хто несе відповідальність за цей обстріл: "Усі факти мають бути розкриті". Терористичне угруповання ХАМАС звинувачує в ударі по лікарні Ізраїль, а ізраїльська армія вважає причиною трагедії неточний ракетний пуск, який здійснило терористичне угруповання "Ісламський джихад", що прагнуло вдарити по території Ізраїлю.

Критика на адресу глави Єврокомісії

Фон дер Ляєн, яку останніми днями деякі євродепутати критикували за надто проізраїльську позицію, вкотре наголосила, що Євросоюз стоїть на боці Ізраїлю і має визнати право цієї країни на самооборону. Лише тоді можна буде з достатньою часткою переконливості заявляти, що Ізраїль має діяти демократично і відповідно до міжнародного права, додала голова Єврокомісії.

Лідер альянсу соціалістів і соціал-демократів у Європарламенті іспанка Іратче Гарсія Перес звинуватила фон дер Ляєн у тому, що, висловлюючи свою солідарність під час візиту до Ізраїлю, вона забула нагадати ізраїльському прем'єр-міністрові, що зі злочинами не можна боротися за допомогою злочинів. Зараз, за словами Гарсія Перес, обов'язок Євросоюзу - надавати гуманітарну допомогу, виступати посередником для припинення вогню і домагатися мирного співіснування палестинців та ізраїльтян за "принципом двох держав".

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, у свою чергу, засудив терор з боку ХАМАС, але водночас закликав подбати про мирних жителів Сектора Гази.

Лідер фракції християнських демократів: "Це атака і на Європу"

Голова групи Європейської народної партії Манфред Вебер (Manfred Weber), який, як і Урсула фон дер Ляєн, є представником німецьких консерваторів, однозначно підтримав поїздку глави Єврокомісії до Ізраїлю. "Ізраїль зазнав нападу, але і Європа також, оскільки нападу зазнав європейський спосіб життя. Після Голокосту Ізраїль був обіцянкою єврейському народу, що він зможе жити в безпеці та мирі. А тепер людей, які пережили Голокост, витягують з їхніх будинків, викрадають і беруть у заручники", - констатував Вебер.

Він також висунув вимогу негайно заборонити публікації, що розпалюють ненависть, на платформах Meta і X, висловивши обурення у зв'язку з тим, що виконавець теракту в Брюсселі, убивши двох людей, міг безперешкодно поширювати свої гасла в соцмережах.

Депутат Європарламенту від Зелених Філіп Ламбертс із Бельгії заявив, що ніщо не може виправдати варварські дії ХАМАС і що Ізраїль має право і зобов'язаний захищати себе і своїх громадян. "Але це не означає, що Ізраїль тепер отримав дозвіл на помсту", - уточнив Ламбертс. За його словами, не має бути колективного покарання всіх палестинців. "Жертви з боку палестинців заслуговують на нашу повну солідарність так само, як і жертви з боку ізраїльтян", - додав євродепутат. Він наполягає на відновленні мирного процесу на Близькому Сході на основі "принципу двох держав" - єврейської та арабської. "Поки існує ХАМАС, миру бути не може. Мир неможливий доти, доки палестинські території незаконно окуповані", - резюмував Ламбертс.

Риторика лівих і правих стала жорсткішою

Іспанський депутат від лівих сил Ману Пінеда, який очолює делегацію Європарламенту в справах палестинців, прийшов на засідання в палестинській хустці - куфіє, яку, однак, його попросили зняти. Пінеда назвав ізраїльський уряд "режимом", який "здійснює геноцид" і перетворює Сектор Гази на "нове "Варшавське гетто". За це виступ депутата було перервано спікером.

Промовці, які представляли правопопулістські партії, наголошували на тому, що ЄС дає змогу терористам в'їжджати до країн-членів під виглядом мігрантів і прохачів притулку і що необхідно посилити контроль кордонів. Євродепутат Герман Тертш з іспанської ультраправої партії Vox назвав Сектор Гази "осередком ненависті, зброї та руйнування". "А ми з відкритими кордонами впускаємо в Європу людей, які підтримують ХАМАС", - обурився Тертш.

19 жовтня Європарламент проголосує за резолюцію щодо терористичних атак ХАМАС на Ізраїль, його права на самооборону згідно з гуманітарним і міжнародним правом і гуманітарної ситуації в Секторі Гази. Незважаючи на розбіжності, 18 жовтня євродепутати презентували спільний проєкт резолюції.