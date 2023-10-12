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Ізраїль назвав умову зняття енергоблокади з Cектора Гази
22:55 12.10.2023 |
Міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що енергетична блокада Сектора Гази триватиме доти, доки бойовики палестинського радикального ісламістського руху ХАМАС не звільнять заручників.
"Гуманітарна допомога Газі? Жоден електричний вимикач не буде увімкнений, жоден водопровідний гідрант не буде відчинений, і жоден бензовоз не в'їде (на територію Сектору Гази) доти, доки викрадені ізраїльтяни не повернуться додому", - написав Кац у соціальній мережі X в четвер, 12 жовтня.
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант 9 жовтня оголосив про рішення влади влаштувати повну блокаду Сектору Гази у зв'язку з нападом ХАМАСу. "Не буде ні електрики, ні води, ні палива - все буде закрито", - заявив він. Того ж дня Кац повідомив, що віддав розпорядження негайно припинити подачу води в Газу. Подачу електрики і палива припинили ще раніше.
Напередодні в Секторі Гази через брак палива припинила роботу єдина електростанція. Міжнародний комітет Червоного Хреста попередив, що лікарні в Газі ризикують "перетворитися на морги", якщо закінчиться паливо для їхніх генераторів. Раніше телеканали "Аль-Джазіра" і "Аль-Хадат" повідомляли, що лікарняних генераторів може вистачити не більше, ніж на чотири дні.
ООН: Блокада суперечить міжнародному праву
Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини Фолькер Тюрк (Volker Türk) заявив, що блокада Сектора Гази, яку вирішив влаштувати Ізраїль, заборонена міжнародним гуманітарним правом. Вона ставить під загрозу життя цивільних осіб, позбавляючи їх предметів, необхідних для виживання, наголосив Тюрк.
Раніше ХАМАС заявив, що не буде вести переговори щодо "ув'язнених і бранців" до завершення військових дій. Бойовики оцінюють загальну кількість узятих у заручники осіб із подвійним громадянством у десятки осіб. За даними Ізраїлю, загалом у полон до ХАМАСу потрапили до 150 осіб.
Напередодні міністр охорони здоров'я Ізраїлю Моше Арбель заборонив лікувати взятих у полон бойовиків ХАМАС у державних лікарнях. "У ці важкі часи система охорони здоров'я має повністю зосередитися на лікуванні жертв злочинної бійні та військових ЦАХАЛу (Армії оборони Ізраїлю. - Ред.)", - цитує його заяву The Jerusalem Post.
Напад ХАМАСу на Ізраїль
Бойовики ХАМАСу напали на Ізраїль 7 жовтня. Вони завдали ракетних ударів і прорвалися в прикордонні райони на півдні Ізраїлю, влаштовуючи розправи над мирними жителями і захоплюючи заручників. Ізраїль оцінив свої втрати в 1300 осіб убитими і майже в чотири тисячі осіб пораненими.
У відповідь на напад ХАМАСу армія Ізраїлю почала завдавати масованих ударів по Сектору Гази. Внаслідок цього загинули щонайменше 1200 палестинців, ще 5300 були поранені. Сотні тисяч жителів Сектора Гази, рятуючись від нальотів авіації Ізраїлю, були змушені покинути свої будинки.
ЦАХАЛ заявив, що удари по Сектору Гази мають на меті позбавити ХАМАС можливості керувати цим регіоном.
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