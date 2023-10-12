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АНАЛІТИКА

Китай заощаджує мільярди на імпорті нафти з підсанкційних країн - Reuters

 

Китай за дев'ять місяців заощадив щонайменше $10 мільярдів, імпортуючи сиру нафту з країн, які перебувають під санкціями Заходу.

Про це йдеться в матеріалі Reuters, передає Укрінформ.

Із посиланням на дані танкерних трекерів Vortexa та Kpler і китайської митниці видання зазначає, що від початку року китайські компанії стрімко наростили імпорт нафти з Росії, Ірану та Венесуели, щодо перебувають під санкціями, до рекордних показників.

На ці три країни від початку року припали рекордні 25% нафтового імпорту Китаю, що більше за 21% у 2022 році та вдвічі більше 12% у 2020 році. Нафта з підсанкційних країн витіснила з китайського ринку альтернативну з Близького Сходу, Західної Африки та Південної Америки.

Так, з січня по вересень із Росії до Китаю надходило 1,3 мільйона барелів нафти на добу (б/д) морем (марка Urals із Балтійського моря) та ще близько 800 тисяч б/д трубопроводом (марка ESPO з тихоокеанського порту Козьміно). При цьому морські поставки зросли на 400 тис. б/д, майже на третину, порівняно з роком раніше, через відмову європейців купувати енергоносії у РФ.

Порівнявши вартість російської нафти для Китаю зі світовими цінами на подібні сорти з непідсанкційних країн, Reuters дійшло висновку, що від початку року китайські покупці заощадили на сирій нафті з Росії не менше $4,34 мільярда.

Приблизно таку ж економію в $4,2 мільярда Китаю за той самий період приніс імпорт з Ірану, що також досягнув рекордного показника 1 млн б/д. При цьому Тегеран пропонував китайцям знижку до $17 за барель від вартості еталонної марки Brent.

На венесуельській нафті, яку в січні-вересні імпортували до Китаю в середньому по 430 тис. б/д, китайські компанії заощадили $1,2 мільярда.

При цьому, майже всю російську нафту купували державні нафтопереробні гіганти Sinopec і PetroChina, які через жорсткі санкції повністю утримуються від придбання іранської та венесуельської сирої нафти.

А низькими цінами та знижками на імпорт із Ірану й Венесуели користуються невеликі приватні нафтопереробники, чия маржа на переробці підсанкційної сирої нафти досягала 570 юанів ($77,6) за тонну в порівнянні з 50 юанів рік тому.

Як повідомляв Укрінформ, ціни на нафту еталонних марок вранці у середу, 11 жовтня, зростають після зниження за підсумками попередньої сесії.
Ключові теги: Китай
 

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