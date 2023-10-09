Світова економіка показала надзвичайну стійкість, однак не можна втрачати пильність – глава МВФ

За підсумками першої половини нинішнього року, світова економіка показала надзвичайну стійкість, однак у середньостроковій перспективі все ж очікується сповільнення темпів її зростання.

Про це заявила директор-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва під час виступу в Кот-д'Івуарі перед початком Щорічних зборів МВФ і Світового банку, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Світова економіка продемонструвала надзвичайну стійкість, і перша половина 2023 року принесла гарні новини, головним чином завдяки більшому, ніж очікувалося, попиту на послуги та відчутному прогресу в боротьбі з інфляцією», - зауважила глава Фонду.

Вона підкреслила, що це збільшує шанси на те, що світова економіка продемонструє гарні показники та вийде на плато. Однак, за її словами, не можна втрачати пильність.

«Хоча відновлення після потрясінь останніх кількох років триває, воно відбувається повільно та нерівномірно», - пояснила Георгієва.

Директор-розпорядниця МВФ зауважила, що, в новому прогнозі «Перспективи світової економіки», який буде оприлюднений наступного тижня, нинішні темпи глобального зростання залишаються «значно нижчими за середній показник останніх двох десятиліть до пандемії, який дорівнював 3,8%». Водночас, у середньостроковій перспективі темпи зростання погіршилися ще більше.

Глава МВФ при цьому вказала на відмінності в динаміці зростання. Зокрема, потужніші імпульси демонструють Сполучені Штати, тоді як більшість розвинутих економік сповільнюються. Зокрема, економічна активність Китаю є нижчою за очікування, невтішну динаміку демонструють Індія та кілька інших економік.

Проблемою залишається економічна фрагментація, яка «загрожує ще більше підірвати перспективи зростання, особливо для перехідних економік і країн, що розвиваються». Це призводить до поглиблення розбіжностей в економічному становищі між різними групами країн і всередині них.

Георгієва також зазначила, що сукупні глобальні втрати виробництва внаслідок послідовних шоків з 2020 року становлять $3,7 трильйона станом на 2023 рік. За її словами, США - єдині, хто повернувся до показників виробництва допандемійного рівня.

У цьому зв'язку глава МВФ назвала три пріоритети, щоб покращити показники глобальної економіки. Перший полягає в зміцненні економічної та фінансової стабільності, що передбачає насамперед боротьбу з інфляцією. Другий пріоритет націлений на інклюзивне й стале зростання через трансформаційні реформи та розбудову потужних державних інституцій. Третій полягає в удосконаленні врядування та спроможності держави сприяти інклюзивному зростанню.

Як повідомляв Укрінформ, за оцінками МВФ та інших міжнародних фінансових інституцій, одними з головних викликів, які спричинили значне уповільнення світової економіки, стали глобальні наслідки пандемії COVID-19 та війни Росії проти України.