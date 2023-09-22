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АНАЛІТИКА

Україна та держави ЄС зберуться на зустріч у Брюсселі, щоб вирішити «зернову» суперечку

 

Зустріч Координаційної платформи щодо експорту українського зерна у складі України, п'яти сусідніх країн та інших країн-членів ЄС, зацікавлених у вирішенні «зернової» проблеми, відбудеться наступного четверга, аби ухвалити запропонований Україною план дій.

Про це сьогодні у Брюсселі під час брифінгу для преси заявила речниця Європейської комісії Міріам Гарсія Феррер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні ми завершили розробку наших коментарів щодо українського плану дій, який був представлений у понеділок в ході зустрічі Координаційної платформи. Обміни думками були дуже конструктивними, і ми бачили дуже позитивний шлях вперед. Сьогодні ми надіслали запрошення до участі у наступній зустрічі Координаційної платформи наступного четверга. Ми матимемо можливість завершити роботу над цим планом дій, щоб він міг запрацювати якомога швидше», - сказала речниця Єврокомісії.

Вона нагадала, що згаданий план дій з вирішення проблеми зернового експорту був розроблений Україною та має різні складові. Вони охоплюють встановлення більш жорсткого контролю за експортом української сільськогосподарської продукції, проведення інформаційної кампанії з роз'яснення експортерам вразливості ринків у країнах-сусідах, узагальнення інформації щодо кінцевих споживачів української сільськогосподарської продукції тощо.

Головним елементом поданого плану є запровадження авторизації та верифікації, іншими словами - ліцензування експортних операцій з аграрними продуктами, на які раніше поширювалися захисні торговельні заходи з боку ЄС, включаючи пшеницю, кукурудзу, насіння соняшника та ріпаку.

«Цей план дій, що був представлений Україною, стосується п'яти країн: Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії й Болгарії<...> Є дуже конструктивна участь з боку всіх сторін. Ми напружено працювали протягом усього тижня та сподіваємося, що зможемо вирішити цю ситуацію дуже швидко», - наголосила Феррер.

Як повідомлялося, у травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року.

Єврокомісія 15 вересня оголосила, що Євросоюз не продовжуватиме тимчасових обмежень щодо українського зернового експорту до п'яти сусідніх країн.

Польща, Угорщина та Словаччина оголосили про намір надалі блокувати імпорт української агропродукції. Україна у відповідь оголосила про намір оскаржити таке одноосібне рішення згаданих країн в арбітражних установах СОТ.

Наразі сторони продовжують пошук компромісних рішень, які відповідатимуть інтересам усіх сторін, на основі поданого Україною плану дій.
 

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