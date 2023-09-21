Бельгія пропонує рішення, яке дасть змогу запровадити санкції на російські діаманти

Бельгія, на яку припадає 98% ринку діамантів Європи, розробила пропозиції, реалізація яких створить умови для застосування до алмазів Росії санкцій і ЄС, і G7. Очікується, що в разі схвалення цих пропозицій рішення застосувати санкції може бути ухвалене до кінця цього року, щоб заборона почала діяти з 1 січня 2024 року.

Про це групі міжнародної преси, акредитованої в Брюсселі, розповіли представники Бельгії.

"Сьогодні сектор працює виключно на основі критеріїв якості каменю. Якщо ми хочемо впровадити систему, яка буде ефективною в її реалізації та не допустить обходу санкцій, нам потрібно було додати до критерію якості критерій походження, впровадити рівень прозорості, якого в нас ніколи не було. Логіка, яку ми застосували, полягає в тому, щоб почати пов'язувати походження алмазів з якістю діамантів. Цей варіант G7 підтримав на концептуальному рівні. Це рішення, яке ґрунтується на технологіях і яке дає змогу відстежувати походження каменю", - змалював співрозмовник журналістів пропонований підхід.

За його словами, починаючи з вересня 2022 року бельгійці звернулися до Європейської Комісії та США, щоб "побачити, чи буде політична готовність підтримати цей трек". "Це також був момент, коли в Раді обговорювали санкції, де з боку Зовнішньої дипломатичної служби було бажання додати АЛРОСА (російська група алмазовидобувних компаній, яка посідає провідну позицію у світі за обсягом видобутку алмазів станом на 2017 рік), додати діаманти й цей російський сектор до пакета санкцій. Відтоді ми працюємо над реалізацією схеми запровадження санкцій. Ми очікуємо, що G7 зробить оголошення у найближчі два-три тижні та підтвердить початок прямої та непрямої заборони з 1 січня 2024 року. Пряма заборона буде негайною, і тому ми очікуємо, що не буде ніякого перехідного періоду. Непряму заборону буде запроваджено з часом. Терміни ще має визначити G7", - деталізував представник Бельгії.

Говорячи про часові рамки ухвалення санкцій Європейським Союзом, співрозмовник агентства зазначив, що очікується, що "з того моменту, як G7 ухвалить своє політичне рішення, його буде перетворено на пакет санкцій ЄС". "Ми очікуємо, що орієнтовно в той самий період часу Комісія внесе свої пропозиції. Ми не очікуємо, що будуть якісь заперечення (за цими пропозиціями), хоча, звісно, про це не можна знати напевно", - позначив він можливий розвиток подій, ствердно відповівши на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" про те, що санкцій ЄС на російські діаманти можна очікувати до кінця нинішнього року.

Пояснюючи на прохання агентства "Інтерфакс-Україна" необхідність зв'язки між рішенням про санкції G7 щодо російських діамантів із санкціями ЄС, він пояснив, що країни, котрі входять до G7, "представляють 70% глобальної світової торгівлі, в той час як Індія і Китай, які є іншими великими ринками, становлять близько 10%-12%". "Розрив величезний. Саме тому ми переконані, що нам потрібно працювати через G7... Лише одні США займають 55% світового роздрібного ринку, тому без США ви нічого не зможете зробити. Якщо ви зміните логіку ринку, на якому домінують виробники, такі як Росія, і ви хочете перенести домінування на ринок споживачів, вам необхідно перемістити владу від Росії до США з точки зору функціонування ринку. G7 є найбільш ефективним інструментом, який у нас є, щоб цього досягти. Адже Європа займає лише 15% світового ринку, де на Бельгію припадає 98% торгівлі і по 1% - на Францію та Італію. В самого ЄС немає ринкової влади, щоб зробити таке зрушення можливим", - розповів співрозмовник журналістів.

При цьому він уточнив, що ці пропозиції поки що є предметом обговорення. "Тому ми ще не знаємо, чи буде це кінцевим результатом, але, на нашу думку, це доволі амбітний підхід, тому що ви, справді, обговорюєте реструктуризацію функціонування всього сектора шляхом додавання критеріїв походження до критеріїв якості", - деталізував представник Бельгії.

За його словами, алмазний сектор країни, розробляючи ці заходи, ґрунтувався на досвіді минулого і виходив із того, що пряма заборона, тобто класичні санкції на алмази, якщо вона не поєднується з непрямою забороною, призводить до трансформації ринку, що дає змогу їх обходити. "Тільки-но алмаз відполірований, він технічно змінює своє походження, і тому ми не можемо знати, під санкціями ці алмази чи ні. Тобто, неможливо було відстежити походження каменів. Раніше не було необхідності відстежувати походження алмазів, тому що в минулому країни, щодо яких застосовували санкції в алмазному секторі, були досить невеликими - до 5% ринку, наприклад Зімбабве, і нам ніколи не доводилося мати справу з країною, яка була б системною, адже в цьому випадку з Росії йде до 40% світових поставок. Тож це зовсім інша динаміка і зовсім інший тип проблеми, які потрібно було вирішити", - деталізував він.

Крім того, виходячи з розуміння того, що ці санкції будуть "не на пару років, але, можливо, на дуже довгий час", бельгійська сторона "шукала структурне рішення". "Для нас історія прискорилася в липні-серпні 2022 року, коли в перші місяці після початку війни ми побачили збільшення імпорту з Росії з піком у червні 2022 року, а потім - раптове падіння на 70% порівняно з попередніми довоєнними статистичними даними в липні та потім у серпні, й відтоді воно фактично ніколи не змінювалося наприкінці 2022 року й на початку 2023 року. Сьогодні ми перебуваємо на рівні 95-98% (падіння) - тож імпорт сьогодні становить 2-3% від довоєнного рівня. Це (поставки з РФ) більше не має жодного комерційного значення, це суто залишки вже наявних контрактів", - зазначив представник Бельгії.

За його словами, пропонована система контролю ґрунтується на двох елементах: на вже наявному контролі Діамантового офісу Антверпена і на системі відстеження походження каменю на всіх етапах обробки.

"Ми єдиний центр у світі, який здійснює контроль на такому рівні, - перевіряється кожен пакет, чи то необроблені алмази, чи то поліровані алмази, чи то алмазний порошок, перевіряється цінність і класифікація. Друга частина системи - це відстеження. Ми прив'язуємо необроблені алмази з відполірованими діамантами, тому що це дуже важливий і критичний компонент будь-якої схеми, яка має бути ефективною. Для алмаза є три важливі етапи - це реєстрація, другий - перевірка, а третій - сертифікація. У пропонованій схемі ми об'єднаємо наявні заходи контролю, які застосовуються під час імпорту необроблених алмазів - фізичний контроль, на додачу до якого буде додано схему можливості відстеження. Концепція додавання можливості відстеження з фізичним контролем дасть нам змогу відрізати російські алмази від потрапляння сирих алмазів на ринок G7 і ЄС. По суті, йдеться про те, щоб розділити глобальний ринок на дві частини: ринок G7 і ринок, що не належить до G7", - озвучив подробиці бельгієць.

За його словами, Бельгія буде готова до 1 січня 2024 року реалізувати це рішення. "Наша мета полягає в тому, щоб встановити нові стандарти, щоб фундаментально змістити владу від виробників, від Росії, до споживачів, до США. У результаті цього, і чого ми всі прагнемо, фінансові потоки в Росію від цього сектора скоротяться. Для РФ доходи від ринку G7 будуть нульовими, це буде величезне падіння, внаслідок якого (для РФ) залишиться близько 25% ринку, тому їм доведеться знизити свої ціни", - окреслив співрозмовник журналістів очікуваний результат.

Бельгієць визнав, що "є сили, які хотіли би побачити провал" цих пропозицій. "Побачимо, чого ми досягнемо. Я думаю, що ця схема має великий потенціал, і не тільки для алмазів. Якщо це спрацює, то у вас, по суті, буде платформа, яка може бути використана і для інших товарів, і це може бути цікавим кроком уперед", - додав він.

