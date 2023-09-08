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АНАЛІТИКА

Найбільші російські мобільні оператори не можуть знайти обладнання для підтримки мереж

 

Найбільшим російським мобільним операторам (МТС, "Мегафон", "Вымпелком" та Tele2) не вистачає близько 50 тисяч базових станцій, в умовах санкцій вони змушені тестувати китайське обладнання "третього ешелону", але воно не відповідає вимогам до якості.

Про це заявив заступник керівника Центру компетенцій НТІ на базі "Сколтеху" з технологій бездротового зв'язку та інтернету речей Олександр Сиволобов, пише російський "Коммерсант".

За його словами, у російських мобільних операторів на увесь рік залишилося лише 20-30 тис. базових станцій, а потрібно - щонайменше 80 тисяч.

"Основними причинами дефіциту залишаються різке збільшення вартості обладнання та припинення офіційного постачання", - пояснив експерт.

За його словами, через це російські мобільні оператори вже рік тестують обладнання виробників "третього ешелону" з Китаю та інших країн, але результати їх не влаштовують. Цю інформацію підтвердило джерело видання в одному з найбільших російських операторів зв'язку.

Деякі російські оператори розглядають варіант спільно з китайськими виробниками доопрацювати станції для своїх потреб. Однак при масовому переході операторів на станції "третього ешелону" можуть виникнути збої в мережах зв'язку, а також збільшаться витрати на ремонт обладнання, попереджають аналітики. Крім того, невеликі виробники не можуть забезпечити необхідний рівень підтримки та оновлення ПЗ, а їхнє обладнання відрізняється малим набором функціональності та високою ціною.

Як повідомлялося, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну основні світові виробники телекомунікаційного обладнання припинили постачання обладнання до Росії. Серед них - фінська Nokia, шведська Ericsson та китайська Huawei.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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