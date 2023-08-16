Росія арештувала активи швейцарських банків UBS і Credit Suisse

Арбітражний суд Москви арештував активи швейцарських банків UBS і Credit Suisse, заборонивши їм користуватися акціями та частками у російських "дочках".

Відповідне рішення московський суд ухвалив, задовольнивши клопотання російського банку "Зеніт", пише російська редакція Forbes.

Згідно із матеріалами суду, суд заборонив Credit Suisse розпоряджатися акціями і частками у дочірніх російських фінустановах "Банк Кредит Свісс" і "Кредит Свісс Секьюрітіз", а UBS - у "Ю Би Ес Банк". Російським реєстраторам заборонено реєструвати будь-які операції з ними, а податковим органам - будь-які зміни даних у держреєстрі.

Крім цього, "Зеніт" просив заарештувати кошти UBS і Credit Suisse у розмірі $13,6 млн (1,26 млрд за курсом на 3 серпня 2023 року) на рахунках кожного з відповідачів. Однак суд відмовився задовольнити цю вимогу, оскільки російський банк не обґрунтував необхідність арешту.

У липні російський банк "Зеніт" подав до Арбітражного суду Москви заяву про визнання Credit Suisse банкрутом. Крім того, російський банк подав до швейцарських кредиторів позов про солідарне стягнення $13,6 млн простроченого боргу.

Відповідно до матеріалів справи, приводом стала суперечка навколо кредиту, виданого "Зенітом" у 2021 році: тоді банк приєднався до синдикованого кредиту позичальнику Intergrain S.A. (Дочірня компанія групи "Содружество" у Люксембурзі за даними на 2020 рік), агентом за яким виступила лондонська філія Credit Suisse. За цією угодою "Зеніт" перерахував $20 млн.

У лютому 2023 року банк "Зеніт" потрапив під санкції США та Великої Британії, через що перестав отримувати виплати від позичальника. У березні - травні 2023 року Intergrain S.A. перерахувала $5,2 млн, які призначалися "Зеніту", але Credit Suisse повідомив російський банк, що гроші не будуть виплачені через санкції.

У травні 2023 року "Зеніт" подав до арбітражного суду заяву про арешт $5,2 млн і про заборону Credit Suisse користуватися акціями та частками АТ "Банк Кредит Свісс" та ТОВ "Кредит Свісс Сек'юрітіз", але суд ці вимоги відхилив.

Як повідомлялося, 12 червня UBS завершив процес придбання Credit Suisse, який зіткнувся із серйозними проблемами: його акції впали до рекордно низького рівня після того, як він визнав "істотні недоліки" у розкритті фінансової інформації за попередні два роки.