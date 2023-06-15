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ЄС уперше дозволив автоматичний переклад пресрелізів штучним інтелектом
22:57 15.06.2023 |
Європейська комісія розширила використання штучного інтелекту під час перекладу, вперше дозволивши автоматичний переклад своїх пресрелізів без людської участі - це дозволить пришвидшити їхню публікацію та збільшити кількість мов перекладу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Речник Єврокомісії Ерік Мамер оголосив, що в межах нового пілотного проєкту Єврокомісія негайно публікуватиме автоматизовані переклади, де міститиметься застереження, що він може не відповідати оригіналу. Після автоматичного перекладу готуватиметься й ручний, який додаватиметься пізніше.
"Цей новий інструмент забезпечить вам швидший доступ до перекладів наших пресматеріалів обраною вами мовою з моменту публікації, а також надасть вам доступ до більшої кількості перекладів загалом", - сказав Мамер.
За нинішньої системи співробітники ЄС та підрядники перекладають пресрелізи Єврокомісії лише французькою, англійською й німецькою мовами, а також іншими мовами залежно від тематики.
ЄС запровадив машинний переклад кілька десятиліть тому, аби впоратися з усе більшим обсягом юридичних документів, що призвело до зменшення кількості перекладачів, яких доводилося наймати.
За останнє десятиліття спеціальний перекладацький підрозділ Єврокомісії скоротився на 17% попри те, що обсяг роботи збільшився з приблизно двох мільйонів сторінок у 2013 році до 2,5 мільйона у 2022 році.
Минулого року перекладачі Європейського парламенту деякий час страйкували через те, що деякі євродепутати вмикалися на засідання із шумних приміщень, тим самим ускладнюючи переклад.
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