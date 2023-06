Євросоюз відхилив ідею змусити великі технологічні компанії фінансувати розгортання 5G

Більшість країн ЄС відхилили спроби великих європейських телекомунікаційних операторів змусити великі технологічні компанії, такі як Google, допомогти у фінансуванні розгортання 5G і широкосмугового зв'язку в регіоні.

Як пише Reuters із посиланням на джерела, знайомі з цим питанням, на зустрічі з керівником індустрії ЄС Тьєррі Бретоном у Люксембурзі міністри зв'язку з 18 країн або відхилили запропоноване стягнення плати за мережу з технологічних компаній, або вимагали дослідження необхідності та впливу такого заходу.

Deutsche Telekom, Orange, Telefonica і Telecom Italia хочуть, щоб Big Tech взяла на себе частину мережевих витрат на тій підставі, що їхні дані та контент складають значну частину мережевого трафіку.

Проте компанії Alphabet Inc, Google, Apple Inc, материнська компанія Facebook Meta Platforms Inc, Netflix Inc, Amazon.com Inc і Microsoft Corp відкинули ідею збору, заявивши, що вони вже інвестують у цифрову екосистему.

Європейські міністри телекомунікацій послалися на відсутність аналізу наслідків мережевого збору, відсутність дефіциту інвестицій і ризик того, що великі технології перекладуть додаткові витрати на споживачів.

Вони також попередили про потенційне порушення правил ЄС про "мережевий нейтралітет", які вимагають рівного ставлення до всіх користувачів, а також про можливі перешкоди для інновацій і нижчу якість продуктів.

За словами джерел, серед критиків мережевого податку були Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Фінляндія, Німеччина, Ірландія, Литва, Мальта та Нідерланди.

Але Франція, Греція, Угорщина, Італія, Іспанія та Кіпр були серед 10 країн, які підтримали ідею.

Польща, Португалія та Румунія або зайняли нейтральну позицію, або не визначилися, але ще одна людина сказала, що вони виступають за введення плати за користування мережею.