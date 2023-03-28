Пакистан не поспішає купувати російську нафту

План Пакистану імпортувати сиру нафту з росії заблоковано через повільний прогрес пакистанської сторони, що розчарувало москву, пише The Express Tribune.

Джерела видання повідомили, що росія вже висловила сумніви щодо ініціативи Пакистану імпортувати сиру нафту з росії та попросила Пакистан спочатку імпортувати один вантаж сирої нафти, щоб показати її серйозність.

Однак нещодавно росія була розчарована, дізнавшись, що Пакистан не розпочав процес, який він зобов'язався москві розпочати першу партію сирої нафти. Пакистан зобов'язався створити нову компанію спеціального призначення (SPV), яка буде відповідати за імпорт російської нафти на пакистанські нафтопереробні заводи. Ця державна компанія також займатиметься всіма питаннями щодо імпорту та оплати нафти. Однак Ісламабад ще не почав роботу над цим планом і не зареєстрував SPV, що викликало роздратування у москви.

Пакистан погодився імпортувати один вантаж сирої нафти з росії наступного місяця, але через затримку у створенні SPV перша партія повинна була надійти в травні.

Одним із найважливіших питань у переговорах щодо ціноутворення на сиру нафту з росією є механізм обмеження цін на нафту G7, якого Сполучені Штати нещодавно нагадали Пакистану дотримуватися, щоб домовитися про найкращу можливу ціну. Джерела кажуть, що було багато ускладнень із завершенням ціноутворення на сиру нафту з росією.

Аравійська нафта виробляє більше дизельного палива та менше мазуту, тоді як російська сира нафта виробляє більше мазуту та менше дизельного палива, що послабить стимули, які пропонує росія щодо торгівлі сирою нафтою. Пакистанські нафтопереробні заводи вже стикаються з проблемами споживання мазуту після того, як електростанції країни перейшли на СПГ. Пакистан потребує сирої нафти, яка виробляє дизельне паливо, що збільшить витрати та послабить стимули до сирої нафти з росії.

«Переробка арабської нафти дає 45% дизельного палива (HSD) і 25% топкового масла», - сказали джерела, додавши, що «російська нафта вироблятиме 32% HSD і 50% топкового масла». Якщо брати таке співвідношення, то Пакистан вимагатиме від росії більших знижок».

Пакистанські нафтопереробні заводи вже стикаються з проблемами споживання мазуту після того, як електростанції країни перейшли на СПГ.

«Куди піде мазут?», - запитали джерела, додавши, що низьке виробництво HSD також збільшить витрати країни, підриваючи стимули до сирої нафти з росії.