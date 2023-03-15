Інцидент з безпілотником США над Чорним морем. Які наслідки це матиме?





Інцидент з американським безпілотником над Чорним морем вже має перші наслідки - британські та німецькі винищувачі вперше спільно перехопили російський літак неподалік повітряного простору Естонії.

Західна авіація перехоплює військові літаки РФ досить часто, але вперше союзники по НАТО провели спільну операцію військово-повітряних сил. Два винищувачі Typhoon Британії та Німеччини, за інформацією ВВС, перехопили військово-транспортний літак РФ Іл-78, а потім літак Ан-148.

Це сталося після того, як напередодні над Чорним морем зіткнулися російський літак і американський безпілотник MQ-9 Reaper. Це призвело до того, що безпілотний літак США впав у Чорне море.

У Міноборони РФ кажуть, що безпілотник впав сам.

США звинуватили російських військових у тому, що вони навмисно торкнулися безпілотного апарату. Американці безпілотник потопили, щоб він "не потрапив у чужі руки", заявили у Раді національної безпеки США.

Які наслідки матиме збиття американського безпілотника MQ-9 Reaper російськими літаками над Чорним морем?

Чого чекати далі?

"Інцидент не призведе до ескалації до прямого конфлікту між Росією та США", - вважають експерти інституту Інститут вивчення війни (ISW), який свій звіт за 14 березня присвятив цій історії.

Аналітики зауважують, що російські сили протягом десятиліть використовували тактику залякування щодо американських та союзницьких літаків та суден і це не викликало конфлікту.

За висновком ISW, президенти Росії та США можуть самостійно вирішувати, як саме реагувати на подібні інциденти, й ескалації не буде.

"З огляду на те, що президент Джо Байден неодноразово говорив про бажання уникнути прямого конфлікту американських військових з Росією, а Кремль явно і неодноразово демонстрував небажання розпочинати війну з НАТО, немає підстав вважати, що подібні інциденти можуть призвести до небезпечної ескалації", - підсумовує Інститут вивчення війни.

У Росії цілеспрямовано хотіли пошкодити або знищити безпілотник, вважає Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. На його думку, після цього інциденту США можуть вдатися до дзеркальних дій.

А російські літаки досить часто порушують простір країн НАТО.

"Заява США про те, що вони будуть продовжувати польоти, у тому числі зі застосуванням безпілотників, свідчать про те, що вони не бояться таких проявів ескалації з російського боку. Вони ніби подають сигнал, що спробуйте ще раз перешкодити й щось зробити, тоді можливо повітряні сили США зважаться на збиття російського літака", - вважає експерт.

У лютому російські літаки порушили простір Польщі і країн Балтії, а російський бомбардувальник з'явився у повітряному просторі США.

У всіх цих випадках, зазначає Олександр Мусієнко, НАТО реагувало дуже стримано - просто супроводжували російські літаки й видворяли їх з повітряного простору.

На його думку, це може змінитися, не виключено, що тепер США можуть знешкодити якийсь російський літак.

Основні факти про безпілотник MQ-9 Reaper

США використовує ці дрони для збору розвідданих, стеження, рятувальних операцій та високоточних ударів по важливих цілях. Раніше MQ-9 Reaper виконував завдання в Іраку, Афганістані та Сирії.

Дроном дистанційно управляє команда з двох осіб (пілот разом та оператор сенсорів/стрілок), які перебувають на одній із 20 американських баз, розташованих у 17 штатах США.

MQ-9 Reaper може нести до восьми керованих лазером ракет та 16 ракет Hellfire. У його баках міститься до 560 літрів палива, він може підійматися на висоту близько 15 км.

З 2007 року, коли компанія General Atomics почала випускати такі безпілотники, американські ВПС замовили понад 360 апаратів MQ-9 Reaper.

За даними офіційних американських документів, вартість одного MQ-9 Reaper складає близько 30 млн доларів. Його довжина - 11 метрів, розмах крил - понад 20 метрів, вантажність - 1,7 тонни.