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Експорт нафтопродуктів із чорноморських і азовських портів Росії в січні скоротився на 20%
16:46 27.02.2023 |
Експорт нафтопродуктів (мазут, газойль, соляр тощо) із російських портів у Чорному й Азовському морях морі скоротився у січні 2023 року порівняно з попереднім місяцем на 19,7% - до 3,24 млн тонн, які перевозили 122 танкери.
"На відміну від тенденцій експорту сирої нафти (який в грудні та січні демонстрував збільшення в умовах ембарго), експорт російських нафтопродуктів з портів Чорного моря в січні 2023 року зменшився одразу на 19,7%, або майже на 0,8 млн тонн. Скорочення експорту російських нафтопродуктів в січні 2023 року зафіксовано як до країн "ЄС+", так і до інших країн. Країни "ЄС+" сформували 84% загального скорочення експорту", - йдеться в дослідженні Інституту Чорноморських стратегічних досліджень та Моніторингової групи BlackSeaNews, передають Порти України.
Серед країн "ЄС+" у січні 2023 року найбільшим імпортером російських нафтопродуктів (як і російської сирої нафти) традиційно залишалася Греція. До цієї країни минулого тижня було експортовано 906,4 тис. тонн, або 67%, російських нафтопродуктів з портів Чорного та Азовського морів у цьому регіоні.
Серед інших країн традиційним лідером серед імпортерів російських нафтопродуктів з портів Чорного та Азовського морів залишилася Туреччина. Її частка в російському експорті нафтопродуктів у цьому регіоні склала у січні 2023 року 60,6%, що відповідає обсягу 1,149 млн тонн.
Разом Греція та Туреччина імпортували у січні 2023 року 2,06 млн тонн, або 63,3% всього морського експорту нафтопродуктів РФ із портів Чорного та Азовського морів.
У січні 2023 року російські нафтопродукти з портів Чорного та Азовського морів перевозили 122 танкери.
У тому числі до країн "ЄС+" виконували рейси 37 танкерів: до Греції - 26, Італії - 5, Мальти - 2, США, Хорватії, Словенії та Латвії - по одному.
До інших країн, ніж країни "ЄС+", виконували рейси 85 танкерів: до Туреччини - 55, Єгипту - 8, Індії - 6, Лівії - 2, Малайзії, Сінгапуру, ОАЕ, Берега слонової кістки, Сенегалу, Тунісу, Саудівської Аравії, Сирії, Ізраїлю та Лівану - по одному.
Майже половину загального обсягу російських нафтопродуктів з портів Чорного та Азовського морів перевозять танкери судновласників, що зареєстровані в Греції. Загалом танкери судновласників з країн "ЄС+" перевозять 64% обсягів російських чорноморських нафтопродуктів, тобто майже 2/3. Росія власним танкерним флотом здатна перевозити лише 1/7 обсягів своїх нафтопродуктів з Чорного та Азовського морів.
Експорт нафти з російських портів у Чорному й Азовському морях морі збільшився у січні 2023 року порівняно з попереднім місяцем на 24,5% - до 3,24 млн тонн, у тому числі до країн Євросоюзу - на 25%, до 1,27 млн тонн.
На початку червня Євросоюз затвердив шостий пакет економічних та персональних санкцій проти Росії та Білорусі у зв'язку з російським військовим вторгненням до України. Основною складовою шостого пакета санкцій стала заборона на імпорт російської нафти морем. Ембарго набрало чинності з 5 грудня 2022 року для нафти та з 5 лютого 2023 року для нафтопродуктів.
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