Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп прокоментував війну в Україні на з'їзді республіканців

 

Експрезидент США Дональд Трамп, який став кандидатом на посаду очільника Білого дому від Республіканської партії, знову пообіцяв завершити загарбницьку війну РФ проти України.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив на з'їзді республіканців у Мілуокі, повідомляє "Голос Америки".

Він повторив свої слова про те, що війни в Україні та на Близькому Сході "ніколи б не відбулися", якби він був президентом Сполучених Штатів, знову не сказавши, як би він це зробив.

"За президента Буша Росія вторглася в Грузію. За президента Обами Росія захопила Крим. За нинішньої адміністрації Росія прагне захопити усю Україну. За президента Трампа Росія нічого не забрала", - заявив Трамп.

За його словами, це "почалося з катастрофічного виведення військ (США) з Афганістану (за президентства Джо Байдена), найгіршого приниження в історії нашої країни".

"Підбадьорена тією катастрофою, Росія вторглася в Україну, вони побачили цю групу людей, які виявились некомпетентними", - сказав він.

Трамп ще раз пообіцяв покласти край кожній міжнародній кризі, "створеній нинішньою адміністрацією, включаючи жахливу війну з Росією та Україною".

Експрезидент США зазначив, що наразі світ перебуває на порозі Третьої світової війни.

"Ця зброя є руйнівною. Настав час змін", - наголосив він.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що взаємодія з Дональдом Трампом у разі його переобрання на посаду президента США буде "важкою роботою".

Зеленський раніше говорив, що Україна готова співпрацювати з будь-якою політичною силою у США, зокрема Республіканською партією в разі її приходу до влади.

ЗМІ повідомили, що цієї п'ятниці Зеленський і Трамп можуть провести телефонну розмову.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4220
  0,0407
 0,10
EUR
 1
 45,2618
  0,0839
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2020  0,08 0,20 41,9328  0,13 0,32
EUR 44,9320  0,12 0,27 45,8752  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4150  0,01 0,01 41,4900  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес