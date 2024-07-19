Трамп прокоментував війну в Україні на з'їзді республіканців

Експрезидент США Дональд Трамп, який став кандидатом на посаду очільника Білого дому від Республіканської партії, знову пообіцяв завершити загарбницьку війну РФ проти України.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив на з'їзді республіканців у Мілуокі, повідомляє "Голос Америки".

Він повторив свої слова про те, що війни в Україні та на Близькому Сході "ніколи б не відбулися", якби він був президентом Сполучених Штатів, знову не сказавши, як би він це зробив.

"За президента Буша Росія вторглася в Грузію. За президента Обами Росія захопила Крим. За нинішньої адміністрації Росія прагне захопити усю Україну. За президента Трампа Росія нічого не забрала", - заявив Трамп.

За його словами, це "почалося з катастрофічного виведення військ (США) з Афганістану (за президентства Джо Байдена), найгіршого приниження в історії нашої країни".

"Підбадьорена тією катастрофою, Росія вторглася в Україну, вони побачили цю групу людей, які виявились некомпетентними", - сказав він.

Трамп ще раз пообіцяв покласти край кожній міжнародній кризі, "створеній нинішньою адміністрацією, включаючи жахливу війну з Росією та Україною".

Експрезидент США зазначив, що наразі світ перебуває на порозі Третьої світової війни.

"Ця зброя є руйнівною. Настав час змін", - наголосив він.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що взаємодія з Дональдом Трампом у разі його переобрання на посаду президента США буде "важкою роботою".

Зеленський раніше говорив, що Україна готова співпрацювати з будь-якою політичною силою у США, зокрема Республіканською партією в разі її приходу до влади.

ЗМІ повідомили, що цієї п'ятниці Зеленський і Трамп можуть провести телефонну розмову.